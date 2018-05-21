Ион Чебан пригласил Андрея Нэстасе на публичные дебаты

Ион Чебан, кандидат в генпримары от Партии социалистов Республики Молдова, поблагодарил всех жителей Кишинева, которые приняли участие в новых местных выборах в воскресенье. Также он пригласил Андрея Нэстасе принять участие в публичных дебатах, которые кандидат от ПСРМ предлагает устраивать ежедневно в полдень возле Триумфальной Арки.

«Приглашаю Андрея Нэстасе завтра прийти к Триумфальной Арке в 12:00 и обсудить проблемы, с которыми сталкивается столица на данный момент. Подчеркиваю, мы не будем говорить о геополитике, на повестке ситуация в муниципалитете. Время и место могут быть любыми – как угодно господину Нэстасе. Мы готовы обеспечить все необходимое: микрофоны, трибуны, стулья для всех желающих принять участие в дебатах. Приглашаю абсолютно всех: любых журналистов, блогеров, жителей столицы. Я готов ответить на любые вопросы, и надеюсь, что Андрей готов сделать то же самое. У нас уже был кандидат, который не желал ходить на дебаты, и мы все видели, что с ним стало», — рассказал Ион Чебан.

Кандидат в генпримары пригласил журналистов, блогеров и жителей столицы принять активное участие в дебатах. Чебан назвал первую тему, о которой он хотел бы поговорить. «Мы начнем с борьбы с коррупцией, обсудим методы решения этой серьезной проблемы. Я готов к публичному диалогу, расскажу о мерах, которые необходимо предпринять. Пусть в этих дебатах примет участие как можно больше людей. Приходите со своими вопросами и предложениями. Я отвечу на все вопросы», — заявил Ион Чебан.