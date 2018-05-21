Сильвия Раду подала в отставку с поста вице-примара

Сильвия Раду объявила, что подала в отставку с должности вице-примара муниципия Кишинев. На своей странице в Facebook Раду поблагодарила кишиневцев за участие в голосовании и доверие, которые они ей оказали своими голосами.

"Я хочу поблагодарить граждан Кишинева, которые пришли на выборы. Особенную благодарность хочу выразить тем, кто выразил мне доверием своим голосом. Я очень хочу, чтобы в Кишиневе действительно начались изменения. Ради этого я выставила свою кандидатуру и для этого трудилась в последние 5 месяцев в качестве и.о. примара. Граждане должны потребовать у будущего примара, чтобы он работал для города и отложил политику в сторону. Только так можно добиться реальных изменений в городе. Я могу с уверенностью сказать, что для города можно сделать хорошие вещи, если есть желание и участие со стороны примара.

Сегодня я предприняла официальные шаги, чтобы завершить мою деятельность в примэрии Кишинева. Я благодарю всех своих коллег, с которыми мы работали на протяжении этих месяцев, иногда днями и ночами. Это был опыт, который научил меня многим полезным вещам и в рамках которого у меня была возможность лучше узнать жителей Кишинева. Я буду продолжать поддерживать модернизацию столицы всем, чем смогу и в своей будущей деятельности", - написала на своей странице в соцсети Сильвия Раду.