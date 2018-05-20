Михай Гимпу: Я проголосовал за то, чтобы вернуть демократию в примэрию муниципия Кишинев

Лидер ЛП Михай Гимпу воспользовался своим правом голоса на выборах генпримара столицы Молдовы. Лидер ЛП Михай Гимпу проголосовал за то, чтобы вернуть демократию в Примэрию муниципия Кишинэу и доверие людей к демократии.

По словам лидера ЛП, без демократии не может быть благополучия, справедливости и свободы. „Я проголосовал за самого подготовленного, самого трудолюбивого человека, который умеет любить, работать, за хозяйственника, который занимал должности и показал, что пришел в политическую жизнь ради людей, а не для себя”, - сказал Михай Гимпу.

Лидер ЛП проголосовал за продолжение проектов, начатых бывшим примаром Дорином Киртоакэ, за единство румынского народа. „Когда голосую за генерального примара муниципия Кишинэу, голосую за объединение двух столиц”, - сказал Михай Гимпу.