Игорь Додон: Призываю всех голосовать за реальных, а не фальшивых кандидатов

Игорь Додон приветствовал тот факт, что в нынешней кампании, в отличие от предыдущих, было меньше всего геополитики. Президент приветствовал тот факт, что в нынешней кампании, в отличие от предыдущих, было меньше всего геополитики.

После голосования глава государства призвал всех жителей муниципия быть сегодня активными. «Согласно опросам общественного мнения, по меньшей мере 8 из 10 кишиневцев недовольны тем, что происходило в Кишиневе, недовольны руководством столицы последние 10 лет. Сегодня у нас есть возможность изменить ситуацию в Кишиневе. Поэтому призываю всех быть активными, прийти на избирательные участки и проголосовать за более красивый и благоустроенный город, за столицу, которую мы все заслуживаем. Я проголосовал за примара, который, уверен, справится с теми вызовами, которые есть в муниципии Кишинев, за примара, который, по моему мнению, лучший из всех кандидатов, и призываю всех голосовать за реальных, а не фальшивых кандидатов», – сказал Игорь Додон.

Президент также выразил уверенность в том, что подавляющее большинство кишиневцев недовольны нынешним обликом города, и отметил, что для решения многочисленных проблем нужен профессиональный подход. Он также поприветствовал тот факт, что в нынешней кампании, в отличие от предыдущих, было меньше всего геополитики, и призвал будущее руководство примэрии придерживаться этой позиции и впредь.

«Надеюсь, что сегодня можно будет поставить точку в этих выборах, для этого есть возможность, чтобы не тратить деньги на второй тур, но решение за кишиневцами», – подытожил Додон.