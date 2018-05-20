Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Игорь Додон: Призываю всех голосовать за реальных, а не фальшивых кандидатов

    20.05.2018 14:33 TVC21 Новости - Общество

    Игорь Додон  приветствовал тот факт, что в нынешней кампании, в отличие от предыдущих, было меньше всего геополитики. Президент приветствовал тот факт, что в нынешней кампании, в отличие от предыдущих, было меньше всего геополитики.

    После голосования глава государства призвал всех жителей муниципия быть сегодня активными.  «Согласно опросам общественного мнения, по меньшей мере 8 из 10 кишиневцев недовольны тем, что происходило в Кишиневе, недовольны руководством столицы последние 10 лет. Сегодня у нас есть возможность изменить ситуацию в Кишиневе. Поэтому призываю всех быть активными, прийти на избирательные участки и проголосовать за более красивый и благоустроенный город, за столицу, которую мы все заслуживаем. Я проголосовал за примара, который, уверен, справится с теми вызовами, которые есть в муниципии Кишинев, за примара, который, по моему мнению, лучший из всех кандидатов, и призываю всех голосовать за реальных, а не фальшивых кандидатов», – сказал Игорь Додон. 

    Президент также выразил уверенность в том, что подавляющее большинство кишиневцев недовольны нынешним обликом города, и отметил, что для решения многочисленных проблем нужен профессиональный подход. Он также поприветствовал тот факт, что в нынешней кампании, в отличие от предыдущих, было меньше всего геополитики, и призвал будущее руководство примэрии придерживаться этой позиции и впредь.

    «Надеюсь, что сегодня можно будет поставить точку в этих выборах, для этого есть возможность, чтобы не тратить деньги на второй тур, но решение за кишиневцами», – подытожил Додон.

    Обновлено ( 20.05.2018 14:37 )  

       

       

       

       

       

       

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