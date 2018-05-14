Андриан Канду: Евросоюз является самой грандиозной моделью развития в мире

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Евросоюз является самой грандиозной и амбициозной моделью развития в мире, а ежегодно организуемый в РМ Европейский городок дает молдавским гражданам возможность познакомиться с каждым государством-членом ЕС. Об этом заявил на открытии центральном парке Кишинева Европейского городка председатель парламента Андриан Канду.

Он сказал, что: ”все государства-члены ЕС - разные, но их объединяет многообразие и демократические ценности, а также соблюдение закона, правового государства, продвижение прав человека, гражданского общества и свобода прессы".

По его словам, к этой модели развития стремится и Молдова, с каждым днем упорно продвигаясь по пути евроинтеграции.