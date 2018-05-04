Дорин Киртоакэ заявил, что его цель - попасть в правительство Молдовы

Бывший генеральный примар муниципия Кишинев Дорин Киртоакэ заявил, что теперь в его планах правительство. Об этом он сообщил в эфире одного из частных телеканалов.

«Не имеет смысла возвращаться в примарию. Я должен идти в правительство. Падение правительства приведет к падению режима. А я хочу помочь Кишиневу развиваться и дальше», - заявил Дорин Киртоакэ.

На замечание модератора, что изменений к лучшему у нас не происходит, бывший генпримар недовольно ответил: «За эти 10 лет я отдал городу тело и душу, и теперь вы говорите, что ничего не сделано».