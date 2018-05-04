Сильвия Раду: Политики рекламируют себя как моющие средства

Сильвия Раду призывает кандидатов на пост примара столицы не тратить деньги на предвыборную рекламу, а вкладывать эти деньги в социальные проекты для развития города.

«Все деньги должны быть потрачены в интересах города. Люди хотят решений, а не рекламу, они не хотят, чтобы мы рекламировали себя на предвыборных панно, как рекламируют моющие средства», – заявила Сильвия Раду на пресс-конференции.

В то же время она призвала кандидатов на пост примара тратить деньги, предназначенные на предвыборную рекламу, в интересах жителей столицы.

«Должно быть новое видение расходов. Я приняла решение отказаться на этих выборах от рекламных панно и рекламных роликов. Я хочу быть свободным и независимым примаром, поэтому я хочу сделать публичное предложение: призываю людей, которые хотят финансировать мою избирательную кампанию, выделять эти деньги на конкретные проекты, которые нужны людям. Я предлагаю другим кандидатам перенять эту инициативу, чтобы не тратиться на электоральную рекламу, а выделять эти деньги на хорошие вещи для столицы», – заключила Сильвия Раду.

Этой инициативой Раду хочет, чтобы кишиневцы после избирательной кампании остались не только с новым примаром, но и с рядом разрешенных проблем.