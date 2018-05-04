Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Сильвия Раду: Политики рекламируют себя как моющие средства

    04.05.2018 10:16 TVC21 Новости - Общество

    Сильвия Раду призывает кандидатов на пост примара столицы не тратить деньги на предвыборную рекламу, а вкладывать эти деньги в социальные проекты для развития города.

    «Все деньги должны быть потрачены в интересах города. Люди хотят решений, а не рекламу, они не хотят, чтобы мы рекламировали себя на предвыборных панно, как рекламируют моющие средства», – заявила Сильвия Раду на пресс-конференции.

    В то же время она призвала кандидатов на пост примара тратить деньги, предназначенные на предвыборную рекламу, в интересах жителей столицы.

    «Должно быть новое видение расходов. Я приняла решение отказаться на этих выборах от рекламных панно и рекламных роликов. Я хочу быть свободным и независимым примаром, поэтому я хочу сделать публичное предложение: призываю людей, которые хотят финансировать мою избирательную кампанию, выделять эти деньги на конкретные проекты, которые нужны людям. Я предлагаю другим кандидатам перенять эту инициативу, чтобы не тратиться на электоральную рекламу, а выделять эти деньги на хорошие вещи для столицы», – заключила Сильвия Раду.

    Этой инициативой Раду хочет, чтобы кишиневцы после избирательной кампании остались не только с новым примаром, но и с рядом разрешенных проблем.

     

       

       

       

       

       

       

       

       

       

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