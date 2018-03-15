Кирилл Габурич назвал «стратегическим приоритетом Молдовы» многофункциональную культурно-спортивную арену Кишинева

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«Стратегическим приоритетом Молдовы» назвал министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич многофункциональную культурно-спортивную арену Кишинева. С инициативой ее строительства накануне выступила правящая в Молдове ДПМ.

Он заявил об этом в на первом заседании рабочей группы, специально созданной для реализации проекта. В ее состав вошли также министр образования, культуры и исследований Моника Бабук, министр финансов Октавиан Армашу, министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Ливиу Волконович, другие представители ответственных ведомств.

В ближайшие 10 дней группе предстоит разработать «повестку дня» строительства и создания государственно-частного партнерства. Уже до 1 апреля группа должна представить правительству проекты нормативных актов для внедрения проекта.

Габурич представил собравшимся концепт «Кишинев-арены», отметив, что ее создание принесет Молдове целый ряд преимуществ.

«Согласно предварительному технико-экономическому обоснованию проекта, разработанному минобразования, арена будет иметь 3-5 тыс. мест для зрителей, 800-1200 парковочных мест и сможет использоваться для различных спортивных соревнований, конференций, выставок или концертов. Кроме того, арена будет иметь «олимпийский бассейн», площадки для тенниса, залы для SPA и фитнеса», - сказал он.

По словам руководителя группы, для отбора частного партнера будет проведен открытый конкурс международного уровня.

Разместится арена в пригороде Кишинева – Стэучень, на землях Образцового центра виноделия и виноградарства. Предполагается, что под строительство понадобится порядка 10 га.