Анатол Шалару: Основная борьба в Кишиневе будет между представителями правых партий

Исполнительный председатель Партии национального единства Анатол Шалару прокомментировал каждого возможного кандидата на муниципальных выборах. Он утверждает, что у Майи Санду может быть больше шансов на победу, чем у Андрея Настасе.

В то же время Шалару отметил, что за Сильвию Раду может проголосовать больше жителей, потому что она выступает в качестве независимого кандидата. Заявления были сделаны в ходе программы "Important".

"Позиция ПНЕ очень четкая. Необходим один единственный кандидат от правых, чтобы противостоять действиям социалистов, поддерживаемых Россией. Если правые выступят каждый со своим кандидатом, мы изначально отдадим большое преимущество в руки Додона и Сильвии Раду. Потому битва произойдет между представителями правых и во второй тур пройдут Сильвия Раду и кандидат от социалистов", - заявил председатель ПНЕ.

Шалару отметил, что Сильвия Раду является кандидатом от ДПМ, а не независимым кандидатом, как она утверждает.

"У ДПМ не будет кандидата на выборах, но, конечно, все знают, что Сильвия Раду является кандидатом от демократов, не является независимым кандидатом. Когда люди разочарованы и ненавидят политические партии, есть, конечно, шанс, что независимый кандидат выиграет предвыборную кампанию. Теперь все правые говорят, что им не нужна поддержка Демократической партии для этих выборов. Мой призыв к ним - еще подумать над этим", - отметил председатель ПНЕ.

Отметим, что в ходе обсуждения председатель ПНЕ заявил, что у Партии национального единства будет кандидат на выборы в примэрию муниципия Бельцы.