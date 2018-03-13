Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Траян Бэсеску заявил, что Россия хочет, но не может вывести войска из Приднестровья

    13.03.2018 12:01 TVC21 Новости - Общество

    Россия не может вывести войска из приднестровского региона, потому что население на левом берегу против этого шага. Такой ответ получал бывший президент Румынии Траян Бэсеску от кремлевского лидера Владимира Путина.

    "Я ему говорил: "Почему не заберешь военных 14-ой армии из Приднестровья? А он объяснял это тем, что русскоязычное население из Приднестровья этого не хочет", - сказал экс-президент Румынии Траян Бэсеску.

    Между Путиным и Бэсеску никогда не было официальных встреч. Несмотря на это, по словам бывшего президента Румынии, на всех международных конференциях и саммитах они всегда сидели рядом. Это происходило потому, что согласно протоколу участников рассаживали в алфавитном порядке названий стран, а Россия всегда находилась рядом с Румынией.

     

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