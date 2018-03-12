Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Сильвия Раду преторам: Отправляйтесь в микрорайоны, не сидите только в кабинете

    12.03.2018 10:28 TVC21 Новости - Общество

    Фото: TVC21

    Временно исполняющая обязанности генерального примара Сильвия Раду призвала преторов секторов Кишинева выходить к людям, чтобы собственными глазами оценивать ситуацию.

    По словам Раду, последние примеры, например, с заведением SmokeHouse, доказывают, что претуры не хотят решать определенные проблемы. «Я была у них, мы поговорили. Зачем нужно было ждать, пока я выйду и поговорю с экономическим агентом? Конфликт оказался не таким серьезным, чтобы его нельзя было решить. Мы с экономическим агентом договорились, что предпримем все меры для того, чтобы не беспокоить горожан, в том числе поставим камеры видеонаблюдения и перенесем место для курения», — сказала врио примара.

    Сильвия Раду добавила, что ситуацию в микрорайонах можно назвать прискорбной. «Отправляйтесь в микрорайоны, не сидите только в кабинете. Сейчас микрорайоны в жалком состоянии: тает снег, остается грязь и мусор. Прошу вас вмешаться. Кроме того, так и не были предприняты эффективные меры для борьбы с уличной торговлей», — добавила она.

    Кроме того, Раду подняла вопрос по поводу киосков, которые давно нужно эвакуировать. Врио примара дала преторам две недели на эвакуацию ларьков, которые находятся в списке на снос.

     

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