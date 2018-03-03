Сильвия Раду: Киртоакэ оказался в неудобном положении из-за Либеральной партии

Об участии в досрочных выборах временно исполняющая обязанности генерального примара Кишинева Сильвия Раду пока не думала, слишком много вопросов в столице нуждаются в срочном решении.

Она заявила, что была назначена на должность в соответствии с законом, который продвигали либералы. Если бывшего градоначальника Дорина Киртоакэ беспокоил этот факт, то он должен был раньше уйти в отставку.

«Я считаю, что это с арестом Киртоакэ в Кишиневе возникла проблема, а мое назначение на должность было сделано в соответствии с законом, который, фактически, продвигала в парламенте Либеральная партия. Киртоакэ не ушел в отставку, зная, что происходит в Кишиневе. Оказавшись в такой неудобной ситуации из-за моего назначения на базе закона, который продвигался либералами, он должен был уйти гораздо раньше, а не сейчас. И тогда все было бы немного по-другому», - сказала Раду в интервью.

Она признала, что пока не решила примет ли участие в досрочных выборах в Кишиневе.

«Это очень сложно, сейчас у меня слишком много проектов, которые даже не позволяют мне думать о предстоящих выборах. Есть слишком много срочных вопросов, которые нужно решить. Кроме того, дата выборов еще не установлена, и нет ясности относительно того, когда и как они будут проходить. Я занимаюсь решением этих проблем. Позже я приму решение. Посмотрим, что будет дальше», - объяснила Сильвия Раду.