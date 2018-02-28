Киртоакэ о проектах ДПМ: То, что ранее блокировалось, теперь возобновляется и ложно представляется как новое

Подавший в отставку примар столицы Дорин Киртоакэ заявил, что проект ДПМ по ремонту 1 200 км дорог в селах РМ преследует лишь партийные цели, чтобы остаться у власти. Об этом он написал на своей странице в одной из социальных сетей.

По словам Киртоакэ, эта инициатива предлагалась и раньше, но была проигнорирована на том основании, что "авторы проектов не могли договориться". "Неправда ни то, что это является премьерой, ни то, что это уникально, ни то, что проект лишен политических предпочтений. Как бы красиво не был упакован проект, цель ясна - сохранить власть любой ценой. Также было и с проектом "Prima Casa", осуществляемым с 2010 года примэрией, который начался довольно хорошо, но застрял во время кражи миллиарда и роста банковских процентов на 20% в год.

Подводя итог, мы имеем следующую ситуацию: то, что ранее блокировалось, потому что авторы проектов не могли прийти к согласию, теперь возобновляется и ложно представляется как новое, уникальное, беспрецедентное и без политических предпочтений", - написал Дорин Киртоакэ в Facebook.

Напомним, что 27 февраля лидер Демократической партии Владимир Плахотнюк пообещал, что ДПМ совместно с правительством отремонтирует 1 200 км местных дорог в этом году.