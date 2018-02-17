Сильвия Раду: Структура Примэрии муниципия Кишинев должна быть упрощена

Сложная структура Примэрии муниципия Кишинев должна быть упрощена, потому что есть люди, которые сидят в этих муниципальных учреждениях и не выполняют свои обязательства.

Удваиваются функции, регистрируются отдельные объекты, которые имеют бухгалтеров, юристов, тратятся деньги на тысячи километров без путевых листов. Об этом заявила исполняющая обязанности генерального примара муниципия Кишинев Сильвия Раду в ходе передачи „Important”.

По ее словам, всем тем, кто плохо работает, придется уйти и дать возможность, чтобы пришли профессионалы, которые действительно хотят работать и изменят ситуацию в Примэрии Кишинева. Сильвия Раду отметила, что намерена за короткий мандат, который у нее есть, по крайней мере запустить механизм, который не позволит примарам злоупотреблять доверием людей и муниципальным бюджетом.

„Коррупция в муниципии Кишиневе является как в научно-фантастических фильмах, а кишиневцы могут видеть только верхушку этого коррупционного айсберга. Мне до сих пор не верится, что уровень коррупции может достичь такого высокого уровня в европейском муниципалитете, где люди заслуживают того, чтобы их, по крайней мере, уважали, и чтобы законодательство соблюдалось”, - сказала Сильвия Раду.

По ее словам, учитывая ситуацию, в которой находится в настоящее время муниципалитет, людям нужен примар вне политики, потому что „уже достаточно было геополитических игр за счет Кишинева, и люди страдали в результате плохого управления теми, которые пришли и руководили примэрией, не имея знаний, опыта или даже не прилагая особых усилий в том, что касается решения проблем жителей города”.

Исполняющая обязанности примара считает, что не надо делать из Дорина Киртоакэ мученика после его отставки. Он давно должен был уйти в отставку, потому что потерял доверие кишиневцев в том, что касается управления примэрией. „Люди слишком долго страдали из-за этого, и теперь требуется слишком много усилий, как финансовых, так и с точки зрения управления, чтобы решить все накопленные пробелы”, - отметила Сильвия Раду.

Она заявила, что не приняла еще решение, будет ли баллотироваться на муниципальных досрочных выборах, но даже если примет такое решение, не будет представителем ни одной партии и не присоединится ни к одному политическому движению, чтобы баллотироваться.