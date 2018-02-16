Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Сильвия Раду об отставке Дорина Киртоакэ: Приветствую этот жест

    16.02.2018 14:42 TVC21 Новости - Общество

    Сильвия Раду приветствует отставку Дорина Киртоакэ с поста кишиневского градоначальника.

    Видела, что Дорин Киртоакэ заявил о своей отставке. Приветствую этот жест. Как я говорила с самого начала, моё временное исполнение обязанностей должно продолжаться недолго. Мэрия нуждается в руководстве, которое обеспечит стабильность. Для большей эффективности, стабильность крайне необходима. Я продолжу занимать этот пост до окогнчания предстоящих выборов мэра», - заявила Сильвия Раду.

    Напомним, что сегодня Дорин Киртоакэ подал в отставку с поста генерального примара столицы. На пресс-конференции он заявил, что увольняется "В знак протеста против нарушений, которые происходят в городе".

    Обновлено ( 17.02.2018 01:13 )  

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