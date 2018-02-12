Сильвия Раду требует нового положения об управлении столичным имуществом

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Временно исполняющая обязанности генерального примара столицы Сильвия Раду требует полного пересмотра имущества муниципия Кишинев. Градоначальник призвала к составлению нового положения об управлении столичными зданиями.

В рамках оперативного заседания примэрии, которое состоялось сегодня, 12 февраля, градоначальник потребовала установить объем бюджетных убытков, спровоцированных невыполнением контрактов, заключенных с экономическими операторами.

"Я выяснила, что существуют незарегистрированные контракты. С них взимаются налоги, но деньги не доходят до бюджета", - сказала Сильвия Раду.

Врио руководителя Главного управления по вопросам экономики, реформ и имущественных отношений Владимир Ермичой проведет ревизию и начнет процедуру создания нового положения по управлению имуществом.