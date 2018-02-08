Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Михай Гимпу: Парламентские выборы не будут свободными и честными

    08.02.2018 19:44 TVC21 Новости - Общество

    Парламентские выборы этого года не будут свободными, справедливыми и демократическими. Этот процесс уже начался неправильно. Об этом заявил лидер Либеральной партии Михай Гимпу в ходе передачи на одном из телеканалов.

    „В день выборов, возможно, будут свободными и честными, но до голосования – не будут. Они уже начали быть несвободными и несправедливыми”, - заявил Михай Гимпу. По его словам, округа были скроены таким образом, чтобы были удобными определенным политическим силам.

    Лидер ЛП заявил, что есть некоторые возможности свержения „бинома Додон -Плахотнюк”, и у него есть план на этот счет. „Это зависит от того, как все мы сосредоточимся, и если не будем продаваться за масло и макароны. Один голос будет стоить и тысячу леев. Очень дорогая будет кампания”, - сказал Михай Гимпу.

    Лидер либералов заявил, что вполне возможно, что на следующих выборах унионистские силы создадут блок.

     

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