Михай Гимпу: Парламентские выборы не будут свободными и честными

Парламентские выборы этого года не будут свободными, справедливыми и демократическими. Этот процесс уже начался неправильно. Об этом заявил лидер Либеральной партии Михай Гимпу в ходе передачи на одном из телеканалов.

„В день выборов, возможно, будут свободными и честными, но до голосования – не будут. Они уже начали быть несвободными и несправедливыми”, - заявил Михай Гимпу. По его словам, округа были скроены таким образом, чтобы были удобными определенным политическим силам.

Лидер ЛП заявил, что есть некоторые возможности свержения „бинома Додон -Плахотнюк”, и у него есть план на этот счет. „Это зависит от того, как все мы сосредоточимся, и если не будем продаваться за масло и макароны. Один голос будет стоить и тысячу леев. Очень дорогая будет кампания”, - сказал Михай Гимпу.

Лидер либералов заявил, что вполне возможно, что на следующих выборах унионистские силы создадут блок.