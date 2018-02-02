Богдан Зумбряну: Люди идут жаловаться в НЦБК только после того, как они дали деньги, а проблему не решили

Руководитель Национального центра по борьбе с коррупцией Богдан Зумбряну говорит, что значительная часть заявителей об актах коррупции делают заявление после того, как дали взятку, но их проблема не была решена. Он подчеркивает, что неправильно жаловаться на коррупцию в социальных сетях, а необходимо сразу подавать заявление в НЦБК.

"Общее восприятие граждан таково: "Если мне не удалось решить проблему после того, как я дал деньги, я иду жаловаться в НЦБК... Человеку объясняют, что "на самом деле он совершил преступление". Другое дело, что он освобождается от уголовного наказания, если подаст заявление о своем преступлении и мы пытаемся документировать деятельность получателя взятки", - сказал Зумбряну в эфире телепрограммы "Important".

Глава НЦБК говорит, что существует определенная проблема, связанная с коррупцией в сфере здравоохранения и образования. "Люди привыкли постить в Facebook информацию о том, что дали взятку, а затем спрашивают: "Почему НЦБК ничего не сделал?" Это неправильный подход. Мы над этим работаем. У нас очень интересные проекты с участием представителей НПО. НЦБК не приходит только с наручниками в руках. НЦБК хочет убедить людей не давать взятки", - сказал директор НЦБК.