Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Александр Тэнасе: Принятая в 2011 году стратегия реформирования системы правосудия стала провалом

    30.01.2018 14:10 TVC21 Новости - Общество

    Стратегия реформирования сферы правосудия, принятая парламентом в 2011 году, была в значительной степени провалом, поскольку не было ощутимого результата этой реформы, несмотря на замену 30% судей. Об этом сегодня заявил министр юстиции Александру Тэнасе, который представил на пресс-конференции стратегические направления и приоритетные действия в отношении судебной реформы.

    По словам министра, новые изменения в судебной системе будут внесены до завершения работы действующего  законодательного органа. «В настоящее время у нас есть положительные предпосылки, поскольку в судебной среде судейский корпус была заменен более чем на 30%. Это молодые люди, у которых  достаточная профессиональная подготовка, чтобы находиться на этой должности. В среде молодых судей не были зафиксированы проблемы коррупции, что означает, что у нас есть прочная база для создания в лице этих судей первопроходцев этих изменений», - сказал Тэнасе.

    «В ближайшие месяцы правительство предложит провести полный пересмотр роли Высшей судебной палаты, а министерство выступит со всеобъемлющей реформой, которая предусматривает отказ от действующего института судей по уголовному преследованию и создание судей по правам и свободам, у которых будут другие обязанности и квалификация, они будут отбираться объективно и на основании новых конкретных требований», - сказал Тэнасе.

    Министерство юстиции будет проводить постоянную оценку работы судей по целому ряду  критериев. «Возможности доступа к должности судьи будут приведены к единообразию, так чтобы  создать  систему, основанную на прозрачности. Для того, чтобы эта система работала, будет задействовано непосредственно Национальное агентство по неподкупности, чьи инспекторы будут изучать имущество людей, подпадающих под действие этого закона», - отметил министр.

     

    В этом году правительству предстоит разработать изменения в законодательстве, чтобы создать эффективный механизм ответственности судей, что является требованием, включенным в подписанный с ЕС меморандум о макрофинансовой помощи.

    Еще одно изменение касается функционирования судебной инспекции, обеспечения механизма случайного распределения дел, оснащения помещений судебных заседаний звукозаписывающим оборудованием для обеспечения максимальной прозрачности и т. д.

    Министерство также предложит ограничить членство в Высшем совете магистратуры одним сроком и ограничить право генерального прокурора, министра юстиции и ВСП высказываться насчет назначения, продвижения и увольнения судей.

     

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