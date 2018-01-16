Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Тэнасе: Превентивный арест должен быть исключительной мерой. Правилом является судебное разбирательство в состоянии свободы

    16.01.2018 15:13 TVC21 Новости - Общество

    Министр юстиции Александру Тэнасе прокомментировал сегодняшнее решение Высшего совета магистратуры об увольнении судьи Юрие Обадэ, который выдал ордер на арест на имя Андрея Брагуцы.

    На своей официальной странице в одной из социальных сетей министр юстиции подчеркнул, что превентивный арест является чрезвычайной мерой судебного разбирательства. "Сегодня Высший совет магистратуры уволил судью, который немотивированно поместил Андрея Брагуцу под предварительный арест. Я пользуюсь этим случаем, чтобы напомнить всем судьям, ответственным за осуществление судебного контроля по превентивным мерам: согласно ст. 5 ЕСПЧ и практике Европейского суда, превентивный арест должен быть исключительной мерой (!). Правилом является судебное разбирательство в состоянии свободы", - написал Александру Тэнасе в Facebook.

    Напомним, что данное решение Высшего совета магистратуры может быть обжаловано в Высшей судебной палате в течение 15 дней.

     

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