Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Сильвия Раду: Останутся те, кто работают, остальные уйдут

    15.01.2018 10:29 TVC21 Новости - Общество

    Фото: TVC21

    В начале года временно исполняющая обязанности примара Кишинева Сильвия Раду потребовала от своих подчиненных большей продуктивности в работе.

    В ходе первого заседания муниципальных служб она обратилась к работникам примэрии, призвав их усердно трудиться.   «Я бы хотела, чтобы в этом году вы больше и продуктивнее работали, хорошо выполняли свою работу, чтобы в конце года мы ходили с высоко поднятой головой и гордились проделанной нами работой, чтобы нам не было стыдно смотреть в глаза жителям Кишинева», – призвала Сильвия Раду.

    В то же время она напомнила подчиненным, что рабочий день начинается в 8 утра, а никак не в 10 и не в 11, как думают некоторые, опаздывающие на работу. «Я не заставляю вас работать больше, важно работать эффективно. Чтобы не было ситуаций, когда письма, как футбольный мяч, перенаправляли от одного человека другому. Уверяю вас, люди, которые будут работать в команде, останутся в Примэрии, а кто не будет работать – уйдет», – предупредила и. о. примара.

     

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