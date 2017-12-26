Сильвия Раду: В новогоднюю ночь на площади Великого национального собрания будет организован праздничный концерт

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Как и в предыдущие годы, в новогоднюю ночь на площади Великого национального собрания будет организован большой праздничный концерт.

Заявление было сделано сегодня, 26 декабря, временно исполняющей обязанности генерального примара Кишинева Сильвией Раду во время оперативного заседания примэрии.

Градоначальник сказала, что праздничная программа будет включать как музыку и танцы, так и фейерверк.

"Ничего не изменилось. Все остается в силе. Людей буду ждать на площади Великого национального собрания. Площадь будет закрыта для дорожного движения. Будет концерт, фейерверк, так как это происходило каждый год", - заявила Сильвия Раду.