Телевизионный канал Молдовы - TVC21

  • Последние новости

    Филип о резюме Kroll 2: Ответят все, кто виновен в мошенничестве
    Премьер-министр Павел Филип сегодня, 26 декабря, прокомментировал подробное резюме отчета Kroll 2, недавно опубликованного ...
    25
    Красносельский : Я не вижу сегодня альтернатив для «5+2»
    Приднестровье открыто к диалогу и традиционно и последовательно выступает за сохранение всех площадок действующего ...
    22
    Сильвия Раду: В новогоднюю ночь на площади Великого национального собрания будет организован праздничный концерт
    Фото: TVC21 Как и в предыдущие годы, в новогоднюю ночь на площади Великого национального собрания будет организован большой ...
    79
    Ирина Влах: Счетная палата используется как дубинка
    Счетная палата Гагаузии превратилась в политическую дубинку, заявила в рамках заседания Исполнительного комитета Гагаузии ...
    49
    Додон: Надо остановить все, что происходит в течение последнего времени
    В кулуарах правящей проевропейской коалиции в парламенте Молдавии радикально настроенные депутаты хотят поставить ...
    81
    Филип на встрече с представителями диаспоры: Очень важно услышать ваше мнение
    Фото: TVC21 Премьер-министр Павел Филип провел встречу с представителями диаспоры, посетившими Рождественскую ярмарку, ...
    157
    Валерий Гилецкий стал вице-председателем парламента
    Лидер Европейской народной парламентской группы Валерий Гилецкий был назначен сегодня, 22 декабря, вице-председателем ...
    149
    Ионицэ: Банковский кризис привел к ускоренному развитию небанковских услуг
    На фоне банковского кризиса, небанковский сектор увеличил в 2,3 раза свою долю на рынке – с 7,1% в 2013 году до 16,4% в 2017 году. ...
    141
    Зинаида Гречаная: У нас есть более 500 тысяч подписей за смену формы правления
    Фото: TVC21 Партия социалистов собрала свыше 500 тысяч подписей за смену формы государственного правления с парламентской ...
    158
    Джеймс Петтит о предложенных министрах: Многие из них очень способные
    Фото: TVC21 Посол США в Молдове Джеймс Петтит дал понять, что кадровые перестановки в правительстве являются позитивным ...
    221

    • Сильвия Раду: В новогоднюю ночь на площади Великого национального собрания будет организован праздничный концерт

    26.12.2017 12:10 TVC21 Новости - Общество

    Фото: TVC21

    Как и в предыдущие годы, в новогоднюю ночь на площади Великого национального собрания будет организован большой праздничный концерт.

    Заявление было сделано сегодня, 26 декабря, временно исполняющей обязанности генерального примара Кишинева Сильвией Раду во время оперативного заседания примэрии.

    Градоначальник сказала, что праздничная программа будет включать как музыку и танцы, так и фейерверк.

    "Ничего не изменилось. Все остается в силе. Людей буду ждать на площади Великого национального собрания. Площадь будет закрыта для дорожного движения. Будет концерт, фейерверк, так как это происходило каждый год", - заявила Сильвия Раду.

    Обновлено ( 26.12.2017 12:48 )  

      cliven

      mednews

      damicom

      silca