Филип на встрече с представителями диаспоры: Очень важно услышать ваше мнение

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Премьер-министр Павел Филип провел встречу с представителями диаспоры, посетившими Рождественскую ярмарку, организованную впервые правительством Молдовы.

Диалог был дружественным и открытым. Павел Филип рассказал о действиях правительства, чтобы европейский путь Молдовы стал необратимым, а условия жизни граждан достигали уровня стран Европейского союза. В частности, премьер отметил реформу публичной администрации, образовательной системы, а также меры, предпринимаемые для поддержки бизнес-среды и создания высокооплачиваемых рабочих мест.

Представители диаспоры отметили хорошую организацию Рождественской ярмарки, подчеркнув, что она похожа на ярмарки, которые организуются во многих европейских городах, а слоган «Дома на Рождество» является чрезвычайно выразительным.

В конце встречи, премьер отметил, что каждый раз, когда у него есть возможность, как в командировках, так и дома, он непременно встречается с представителями диаспоры. «Очень важно услышать ваше мнение о деятельности правительства, и если у вас есть предложения по правительственной программе», - заключил Павел Филип.