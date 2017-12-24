Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Тирасполь объявил об упрощённом порядке въезда в регион

    24.12.2017 20:54 TVC21 Новости - Общество

    Фото: TVC21

    Лидер приднестровского региона Вадим Красносельский подписал распоряжение об упрощённом порядке проверки при въезде в регион. Решение принято в связи предстоящими зимними праздниками. Упрощённый порядок будет действовать в период с 30 декабря по 15 января.

    Также Красносельский распорядился открыть дополнительные временные пункты пропуска пассажирского транспорта на следующих направлениях: Валя-Адынкэ – Загнитков, Плоть – Крутые, Виноградное – Новые Буторы, Грушка – Немировка, Красный Октябрь – Вертюжень, Рашков – Вадул-Рашков, Цыбулевка – Цехановка, Тея – Калфа.

    Пассажиры, граждане Украины и Республики Молдова, должны будут предъявить документ, удостоверяющий их личность, либо подтверждающий наличие прописки в одном из близлежащих населённых пунктов. Кроме того, на всех контрольно-пропускных пунктах в этот период будет действовать упрощённый режим проверки товаров, за исключением запрещённых к ввозу в приднестровский регион.

    Обновлено ( 24.12.2017 20:56 )  

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