Сильвия Раду: Сотрудничество означает конкретную работу, а не только переписку

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Исполняющая обязанности генерального примара муниципия Кишинев, возмущена уровнем и качеством очистки столичных тротуаров. Раду потребовала от главы горжилуправления Петру Гонтю лично попрактиковаться в перемещении между сугробами неочищенных улиц.

В ходе еженедельного совещания глав управлений и служб столичной мэрии, Раду начала разговор об уровне подготовки муниципальных управлений к зиме. «Господин Гонтя, я к Вам обращаюсь. Прошу Вас лично пройтись по городу, но не просто по главным улицам, а больше между жилых домов. Я к примеру сегодня шла через парк на работу, и мне пришлось пробираться сквозь сугробы. Дороги не были очищены, а люди шли напролом по снегу. Но если он так и замерзнет, это будет означать, что до конца зимы мы не сможем от него избавиться», заявила Раду.

ВРИО столичного градоначальника потребовала от главы горжилуправления лично проконтролировать качество очистных работ на столичных улицах и во дворах жилых домов.

«Я попросила бы Вас, господа главы управлений, пройтись по этим дорога, и оценить их состояние, а также, сказать себе, можете ли Вы по ним спокойно перемещаться. Я уже устала говорить. Сотрудничество означает конкретную работу, а не только переписку. Я обращаюсь ко всем главам управлений с просьбой надлежащим образом организовать работу собственных подразделений. Я смотрю, что у Вас намного больше управлений, чем позволяет КМС – 40 предприятий, включая частные сектор. Чем все они занимаются?...», добавила Раду.