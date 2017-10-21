Нина Димогло на фестивале молодежи в Сочи

В эти дни в Сочи проходит Всемирный фестиваль молодежи, в нем принимают участие около 20 000 человек в возрасте от 18 до 35 лет из 150 стран. Есть там и наши.

Вот что рассказала журналист Нина ДИМОГЛО:

«Я очень рада тому, что мне выпала честь представлять Молдову на международном молодежном фестивале. Масштабы впечатляют, качество дискуссионных панелей, организация и уровень гостей — на высшем уровне. Я буду «засучив рукава» работать, постараюсь достойно представить Молдову и постараюсь привезти домой максимум полезной и инновационной информации в области журналистики, общественных инноваций, благотворительности, культуры, экологии, здоровья и других важных сфер! Поехали!»

«Видимо, журналисты центральных каналов, подумали, что я очень важная персона — стояли в очереди, чтобы взять у меня интервью. Я не упустила этот случай и напомнила о Молдове, о Гагаузии. Скоро подробности.»