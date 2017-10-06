Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Тэнасе утверждает, что существуют причины для отстранения Додона

    06.10.2017 13:23 TVC21 Новости - Общество

    Бывший председатель Конституционного суда (КС) Александр Тэнасе уверен, что глава государства Игорь Додон допустил достаточное количество нарушений, которые позволяют властям принять меры и даже инициировать отстранение президента.

    Бывший судья не понимает, почему политические силы Молдовы не реагируют на грубые нарушения, допущенные Игорем Додоном, передает.

    Бывший председатель КС утверждает, что Игорь Додон не поступает как глава государства, так как позволяет себе оскорблять граждан. Тэнасе отметил, что Додон должен быть президентом всех, а не только гагаузов или меньшинств.

    Александр Тэнасе заявил, что Додон ведет себя как губернатор РФ, а все его поступки направлены на разрушение независимости страны и ее возврата в советскую империю, чему пока препятствует Украина.

    Бывший судья перечислил ряд аргументов, которые должны привести к тому, чтобы депутаты начали процедуру отстранения главы государства.

    Среди указанных им причин: подстрекательство к сепаратизму, попытки наградить тех, кто убивал граждан Молдовы, признание Крыма территорией России, голосование за то, чтобы Молдова стала наблюдателем в Таможенном союзе, оскорбление послов США и Румынии. 

     

       

       

       

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