Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Киртоакэ: Откручивайте номера и пусть люди ходят и ищут их по всему городу

    30.01.2017 10:37 TVC21 Новости - Общество

    Генеральный примар Кишинева намерен во чтобы то ни стало в 2017 году решить проблему незаконных парковок в центре Кишинева.

    Об этом градоначальник заявил на заседании столичных служб, потребовав от замглавы столичной полиции Сильвии Мушук содействовать решению этого вопроса.

    "Необходимо решить проблему незаконных парковок в Кишиневе. Я говорил с вашими коллегами на местах, чтобы они откручивали номера, а потом пусть люди ходят и ищут свои номера по всему городу. Давайте сделаем это, иначе даром мы ремонтируем бульвары Штефана чел Маре и Негруцци, если не решим проблему с парковками", - заявил Киртоакэ.

    Напомним, это уже не первый случай, когда Дорин Киртоакэ грозится решить проблему незаконных парковок в центре Кишинева. Однако каждый раз в прессе появлялись расследования, которые противоречили заявлениям генпримара. Согласно расследованиям журналистов, места, выделенные под многоуровневые парковки, неоднократно превращались в жилые дома. 

     

    Обновлено ( 31.01.2017 09:42 )  

       

       
       

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