Киртоакэ: Откручивайте номера и пусть люди ходят и ищут их по всему городу

Генеральный примар Кишинева намерен во чтобы то ни стало в 2017 году решить проблему незаконных парковок в центре Кишинева.

Об этом градоначальник заявил на заседании столичных служб, потребовав от замглавы столичной полиции Сильвии Мушук содействовать решению этого вопроса.

"Необходимо решить проблему незаконных парковок в Кишиневе. Я говорил с вашими коллегами на местах, чтобы они откручивали номера, а потом пусть люди ходят и ищут свои номера по всему городу. Давайте сделаем это, иначе даром мы ремонтируем бульвары Штефана чел Маре и Негруцци, если не решим проблему с парковками", - заявил Киртоакэ.

Напомним, это уже не первый случай, когда Дорин Киртоакэ грозится решить проблему незаконных парковок в центре Кишинева. Однако каждый раз в прессе появлялись расследования, которые противоречили заявлениям генпримара. Согласно расследованиям журналистов, места, выделенные под многоуровневые парковки, неоднократно превращались в жилые дома.