Мужчины и женщины в Молдове будут выходить на пенсию в 63 года

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В Молдове пенсионный возраст и страховой стаж для мужчин и женщин будут унифицированы, ожидается, что мужчины и женщины будут выходить на пенсию в 63 года, а их трудовой стаж также будет уравнен и составит 34 года.

Это предусматривают поправки в проект закона о пенсионной реформе, предложенные депутатами после утверждения данного документа в первом чтении и одобренные правительством.

Следует отметить, что одобренный проект закона о реформе пенсионной системы предусматривал повышение пенсионного возраста к 2026 г. с 57 до 62 лет для женщин и с 62 до 65 лет – для мужчин. Речь шла о поэтапном повышении возраста выхода на пенсию, постепенно, по 6 месяцев в год для женщин и 4 месяца в год для мужчин, который к 2026 г. должен быть составить 62 года для женщин и, соответственно, 65 лет – для мужчин. Трудовой стаж для женщин планировалось увеличить с 30 до 33 лет, а для мужчин – с 33 до 36 лет.

Однако ряд депутатов указали на недопустимость постепенного повышения пенсионного возраста и увеличения трудового стажа, учитывая, что продолжительность жизни в Молдове ниже, чем во многих европейских странах. Так, в 2015 г., по данным Национального бюро статистики, для мужчин она составила 67,5 года, для женщин – 75,5 лет.

В итоге было предложено повысить пенсионный возраст и унифицировать его для мужчин и женщин, чтобы они выходили на пенсию с 63 лет. При этом, данный пенсионный возраст начнет действовать для мужчин с 1 января 2019 г., а для женщин - с 1 июля 2028 г. до этого времени он будет поэтапно повышаться. Так, для мужчин пенсионный возраст в 2017 г. составит 62 года и 4 месяца, а в 2018 г. – 62 года и 8 месяцев. Для женщин пенсионный возраст в 2017 г. будет равен 57 лет и 6 месяцев и будет повышаться на 6 месяцев до 2028 г.