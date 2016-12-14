Юлиана Кантараджиу: Без министерства, защищающего окружающую среду, нам не выжить

«В современном государстве должно быть министерство, которое будет заботиться об окружающей среде. Нам не выжить без почвы, воды и воздуха», - заявила в ходе передачи «Important» на телеканале TVC 21 Юлиана Кантараджиу, представитель Национального Центра окружающей среды, эксперт в области экологии.

Она отметила, что решение правительства объединить Министерство Сельского Хозяйства с Министерством Окружающей Среды является неудачным.

«Министерство Сельского Хозяйства оказывает сильное давление на Министерство Окружающей Среды, чтобы получить разрешение на использование подземных вод для ирригации. Было много заключений экспертов, что такая практика повредит почве, и на этой земле долгое время нельзя будет ничего вырастить. Восстановление почвы займёт десятилетия. На данный момент, подземные воды находятся в ведении Министерства Окружающей Среды. А представьте, что будет в случае слияния министерств? Не останется препятствий, и они смогут сделать всё, что им заблагорассудится», - сказала Юлиана Кантараджиу.

Представитель Национального Центра Окружающей среды заявила, что интерес общества в том, чтобы не позволить объединить Министерство Окружающей Среды с учреждениями, заинтересованными в эксплуатации окружающей среды.

«Сельское хозяйство – часть экономики. И если кто-то захочет использовать природные ресурсы, по максимуму, то будет уничтожено то малое, что от них осталось. Если у нас не будет пригодной воды, то уже будет не важно, сколько денег мы зарабатываем. Вы только посмотрите на название Министерства, которое предлагает реформа: Министерство Сельского Хозяйства, Регионального Развития и Окружающей Среды. Сразу становится ясно, чему именно отдают приоритет», - заключил эксперт.