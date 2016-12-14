Юлиана Кантараджиу: Без министерства, защищающего окружающую среду, нам не выжить

Телевизионный канал Молдовы - TVC21

  • Последние новости

    Вооруженные силы Украины заявили о готовности прекратить огонь в Донбассе с 24 декабря
    "Вооруженные силы Украины готовы к выполнению очередного решения контактной группы", - сказал Мотузяник, имея в ...
    6
    Дмитрий Рогозин примет участие в инаугурации Игоря Додона
    На церемонии инаугурации избранного президента молдавского государства Игоря Додона ожидается большое количество ...
    27
    Канду: Налоговая амнистия не будет принята во втором чтении без экспертизы внешних партнеров
    Фото: TVC21 Закон о либерализации капитала и налоговом стимулировании не будет принят в окончательном чтении без экспертизы ...
    83
    Ле Пен пообещала референдум по выходу из ЕС в случае победы на выборах
    Референдум о выходе Франции из Евросоюза будет организован в течение полугода в случае победы на президентских ...
    36
    Бэсеску: возможно, что гражданство РМ у меня отзовут
    Бывший президент Румынии Траян Бэсеску в интервью румынским СМИ стал сомневаться в том, что сможет и дальше оставаться ...
    81
    СИБ переходит под парламентский контроль
    Парламентская комиссия по нацбезопасности, обороне и общественному порядку будет осуществлять парламентский контроль ...
    79
    Ирина Влах запросила об экстренной встрече c иностранными послами
    Башкан Гагаузии Ирина Влах обратилась с просьбой об экстренной встрече к главам дипломатических миссий РФ, ...
    91
    Тимофти отказался смещать Шалару с должности министра
    Фото: TVC21 Об этом заявил глава Президентского Кабинета Ион Пэдурару. ...
    162
    Молдова рассчитывает продлить контракт с «Газпромом» на 3 года
    До конца года у Молдовы будут контракты с «Газпромом» на поставки и транзит голубого топлива, сообщил на пресс-конференции ...
    200
    Додон выступит на митинге перед инаугурацией
    Фото: TVC21 По словам Игоря Додона, президента выбирал народ, поэтому он должен приносить присягу в первую очередь перед ...
    184

    • Юлиана Кантараджиу: Без министерства, защищающего окружающую среду, нам не выжить

    14.12.2016 11:25 TVC21 Новости - Общество

    «В современном государстве должно быть министерство, которое будет заботиться об окружающей среде. Нам не выжить без почвы, воды и воздуха», - заявила в ходе передачи «Important» на телеканале TVC 21 Юлиана Кантараджиу, представитель Национального Центра окружающей среды, эксперт в области экологии.

    Она отметила, что решение правительства объединить Министерство Сельского Хозяйства с Министерством Окружающей Среды является неудачным.

    «Министерство Сельского Хозяйства оказывает сильное давление на Министерство Окружающей Среды, чтобы получить разрешение на использование подземных вод для ирригации. Было много заключений экспертов, что такая практика повредит почве, и на этой земле долгое время нельзя будет ничего вырастить. Восстановление почвы займёт десятилетия. На данный момент, подземные воды находятся в ведении Министерства Окружающей Среды. А представьте, что будет в случае слияния министерств? Не останется препятствий, и они смогут сделать всё, что им заблагорассудится», - сказала Юлиана Кантараджиу.

    Представитель Национального Центра Окружающей среды заявила, что интерес общества в том, чтобы не позволить объединить Министерство Окружающей Среды с учреждениями, заинтересованными в эксплуатации окружающей среды.

    «Сельское хозяйство – часть экономики. И если кто-то захочет использовать природные ресурсы, по максимуму, то будет уничтожено  то малое, что от них осталось. Если у нас не будет пригодной воды, то уже будет не важно, сколько денег мы зарабатываем. Вы только посмотрите на название Министерства, которое предлагает реформа: Министерство Сельского Хозяйства, Регионального Развития и Окружающей Среды. Сразу становится ясно, чему именно отдают приоритет», - заключил эксперт.

     

       

       

       

      cliven

      mednews

      damicom

      silca