Вячеслав Ионицэ - правительству Кику: Если

«Правительство должно обеспечить нормальную внешнюю торговлю, чтобы не было заниженных импортных или экспортных цен. Кику стоит заявить, что мы с парламентом утверждаем закон, по которому закупки от монополий запрещены в офшорах. Об этом заявил Вячеслав Ионицэ, эксперт IDIS Viitorul, в передаче «Главное» с Лилией Бураковской, сообщает eNews.

«Я сейчас делаю экономический анализ «Невидимые экономические взаимоотношения с Россией». Мы экспортируем в Россию яблоки примерно на 40 миллионов долларов, а она экспортирует на 46 миллионов. Косточковые фрукты мы экспортируем на 15 миллионов долларов, а она на 45 миллионов. Вот такие товарные позиции – мы экспортируем в Россию примерно на 60 миллионов, а Россия импортирует на 20 миллионов. Таким образом, Молдова экспортирует на 60 миллионов, а Россия импортирует на 200".

Эксперт недоумевает, почему 140 миллионов появляется ниоткуда? Это называется - нелегальное передвижение капитала. В Молдове эта цифра составляет за последние 10 лет в среднем за год 900 миллионов долларов.

«Наше правительство пророссийское. Я говорю г-ну Кику: не надо наращивать экспорт, достаточно его «обелить» и экспорт в Россию вырастет в два раза. Правительство должно обеспечить нормальную внешнюю торговлю, чтобы не было заниженных импортных или экспортных цен. Кику должен заявить, что мы с парламентом утверждаем закон, по которому закупки от монополий запрещены в офшорах. В ЕС нам сказали, наведите в этом деле порядок.

Ионицэ считает, нужен закон, который станет приоритетным, который заткнет дыру по вывозу денег из Молдовы.

-Он разрабатывается?

-Его уже проголосовали в первом чтении. Если он пройдет, это будет очень сильный козырь правительства во взаимоотношениях с ЕС. Мы докажем, что хотим бороться с нелегальным вывозом капитала», - считает Ионицэ.