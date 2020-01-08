 В Иране вскоре после взлёта разбился украинский пассажирский лайнер

Пассажирский "Боинг-737" Украинских авиалиний разбился этим утром в Иране. Катастрофа произошла вскоре после вылета в Киев из аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране. На борту находились 176 человек — выживших по сообщениям спасателей нет. В сети появилось видео крушения: на нём видно, как самолет начинает гореть в воздухе, теряет высоту и взрывается при ударе о землю.

По данным Russia Today, полученным от управления чрезвычайных ситуаций Ирана, большинство пассажиров в самолете были иранцами, а экипаж состоял из граждан девяти граждан Украины, сообщает publika.tv.

Соболезнования родным и близким пассажиров и членов экипажа выразил президент Украины Владимир Зеленский, объявивший, что посольство страны уточняет информацию об обстоятельствах трагедии и списках погибших. Глава государства прервал поездку в Оман и вылетел в Киев, где созван оперативный штаб. Министерство обороны страны начало готовить самолеты для возвращения на родину тел погибших, а на месте крушения уже обнаружили один из бортовых самописцев разбившегося Боинга.

В арабской прессе появилась информация о том, что лайнер могла сбить ракета, тем более что незадолго до авиакатастрофы Иран атаковал с воздуха американскую военную базу в Ираке. Тем не менее, официальный Тегеран отвергает эту версию.

Предварительная версия - возгорание в моторном отсеке. Её придерживаются также в министерстве иностранных дел Украины. МИД подчеркнул, что версия о террористическом акте не рассматривается. Авиакомпания, которой принадлежал самолёт, сообщила, что он эксплуатировался с 2016 года, а последнюю техническую проверку прошел всего два дня назад. Также там считают, что вероятность ошибки пилотов минимальна.

Тем временем поисковые группы обнаружили два бортовых самописца "Боинга" и собирают останки погибших, разбросанные на территории в два гектара. Очевидцы рассказывают, что пилоты успели совершить крайне важный манёвр и не дали самолёту упасть на ближайший жилой район: "Когда я прибежал сюда, тут лежали тысячи мелких кусочков самолёта и человеческих тел. Пилот направил лайнер на футбольное поле, не дал ему упасть на дома. В итоге он рухнул рядом с полем, в канал."

Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей". А президент страны Владимир Зеленский распорядился проверить состояние всего гражданского авиафлота.