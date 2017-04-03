Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Теракт в Петербургском метрополитене

    03.04.2017 15:28 TVC21 Новости - Происшествия

    Взрывы прогремели на станциях "Сенная" и "Технологический институт" синей ветки метро Санкт-Петербурга, есть пострадавшие и погибшие, сообщил источник в правоохранительных органах города.

    По данным комитета по здравоохранения Санкт-Петербурга, пострадали 25 человек, в том числе один ребенок. НАК сообщает о погибших, не уточняя их число. Пресс-секретарь губернатора города Андрей Кибитов заявил, что информация о жертвах проверяется.

    По словам источника, сработали два самодельных взрывных устройства небольшой мощности. Все станции петербургского метрополитена закрыты, пассажиры эвакуированы.

    Обновлено ( 03.04.2017 16:37 )  

       

       

       

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