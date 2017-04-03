Теракт в Петербургском метрополитене

Взрывы прогремели на станциях "Сенная" и "Технологический институт" синей ветки метро Санкт-Петербурга, есть пострадавшие и погибшие, сообщил источник в правоохранительных органах города.

По данным комитета по здравоохранения Санкт-Петербурга, пострадали 25 человек, в том числе один ребенок. НАК сообщает о погибших, не уточняя их число. Пресс-секретарь губернатора города Андрей Кибитов заявил, что информация о жертвах проверяется.

По словам источника, сработали два самодельных взрывных устройства небольшой мощности. Все станции петербургского метрополитена закрыты, пассажиры эвакуированы.