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Поздравляем с Новым Годом!
21 телевизионный канал поздравляет всех с Новым Годом!
От всей души желаем, чтобы 2017 год был успешнее предыдущего и принес Вам больше возможностей для самореализации и воплощения планов.
Здоровья вашим родным и близким, удачи и счастья!
С Новым 2017 годом!
Гимпу: Я им как кость в горле
Фото: TVC21
На своей страничке в Facebook, Михай Гимпу написал, что его шантажируют и обещают создать новую политическую платформу, в том случае, если он не созовёт Конгресс партии в течение последующих двух недель. «Все, и слева и справа ополчились против Либеральной Партии», - пишет политик.Подробнее...
Канду: закон о преобразовании срочных кредитов в госдолг невозможно отменить
Фото: TVC21
Председатель парламента Андриан Канду посоветовал советникам нового президента Игоря Додона улучшить знания в области составления законопроектов.Подробнее...
Павел Филип: Трудно работать, когда со стороны общества нет доверия
Фото: TVC21
Премьер-министр Павел Филип заявил, что все эти годы политические деятели страны пытались расколоть общество, и этот раскол привел к ослаблению Республики Молдова.Подробнее...
Петр Лучинский о референдуме 2014 года: Гагаузия не может стать источником нестабильности
Фото: TVC21
Гагаузия не может стать в Молдове источником нестабильности. Такого мнения придерживается второй президент страны Петр Лучинский.Подробнее...