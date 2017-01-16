Фото: TVC21
Депутаты Либеральной партии намерены инициировать процедуру отставки президента Игоря Додона. По их мнению, он нарушил Конституцию Молдовы, поздравив нового лидера Приднестровья Вадима Красносельского с победой на выборах.Подробнее...
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Либеральная партия намерена инициировать референдум по отставке президента РМ
Фото: TVC21
Депутаты Либеральной партии намерены инициировать процедуру отставки президента Игоря Додона. По их мнению, он нарушил Конституцию Молдовы, поздравив нового лидера Приднестровья Вадима Красносельского с победой на выборах.Подробнее...
Евросоюз поддерживают реформирование прокуратуры
Фото: TVC21
Евросоюз поддерживают реформирование прокуратуры. Об этом в ходе рабочей встречи с генеральным прокурором Эдуардом Харунженом заявил глава делегации ЕС в Молдове Пиркка Тапиола.Подробнее...
ПКРМ раскритиковала власти за неспособность справиться с последствиями снегопадов в Молдове
Фото: TVC21
Партия коммунистов раскритиковала власти за "неспособность справиться с последствиями не самых сильных морозов и снегопадов в Молдове".Подробнее...
Гимпу о Бэсеску: было бы хорошо, чтобы он занимался Румынией
Фото: TVC21
Лидер Либеральной партии Михай Гимпу считает, что бывшему президенту Траяну Бэсеску не нужно гражданство Республики Молдова.Подробнее...
Игорь Додон: некоторые послы стали юристами политиков в стране пребывания
Президент Игорь Додон возмущен последними высказываниями посла Республики Молдова в Бухаресте Михая Грибинчи по поводу лишения Траяна Бэсеску молдавского гражданства.Подробнее...