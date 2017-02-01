Телевизионный канал Молдовы - TVC21

  • Последние новости

    Филип: Мы идём по европейскому пути, так как хотим предоставить гражданам лучшую жизнь
    Процесс внедрения Соглашения об ассоциации Республики Молдова с Европейским союзом и повестку дня приоритетных реформ ...
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    Государство будет выделять партиям ежемесячно 3,33 млн леев
    Государство будет выделять ежемесячно 3,33 млн леев ($166 тыс.) партиям - по 1,11 леев за каждый набранный голос во время парламентских ...
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    М.Снегур:
    "Особую боль мне причиняют воспоминания о вооруженной фазе Приднестровского конфликта" - об этом заявил Первый ...
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    Снегур: Гагаузская автономия состоялась и там есть серьезные подвижки вперед
    Гагаузская автономия состоялась, и там есть серьезные подвижки вперед. Об этом заявил первый президент Молдовы Мирча ...
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    Украина готовит предложения по приднестровскому урегулированию
    Украина приемлет практику малых шагов в вопросах урегулирования отношений Молдовы и Приднестровья, но готова внести ...
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    Киртоакэ: Откручивайте номера и пусть люди ходят и ищут их по всему городу
    Генеральный примар Кишинева намерен во чтобы то ни стало в 2017 году решить проблему незаконных парковок в центре Кишинева. ...
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    Трамп обвинил сенаторов Грэма и Маккейна в попытке развязать третью мировую
    Президент США Дональд Трамп предложил сенаторам Джону Маккейну и Линдси Грэму заняться борьбой с террористической ...
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    Рогозин: В приднестровском урегулировании важна «тактика малых дел»
    В Приднестровье нужно прежде всего снимать «элементы блокады» прав граждан, заявил вице-премьер РФ и представитель ...
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    В Бухаресте на протест вышли около 30 тысяч человек
    В Бухаресте на протест против инициативы властей об амнистии политиков-коррупционеров вышли около 30 тысяч человек. ...
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    Европейские послы посоветовали президенту Молдовы не критиковать ЕС
    Фото: TVC21   Послы стран Евросоюза рекомендовали президенту Молдовы Игорю Додону воздержаться от резких выпадов ...
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    • Филип: Мы идём по европейскому пути, так как хотим предоставить гражданам лучшую жизнь

    01.02.2017 17:57 TVC21 Новости - Политика

    Процесс внедрения Соглашения об ассоциации Республики Молдова с Европейским союзом и повестку дня приоритетных реформ обсудили в ходе встречи премьер-министр Павел Филип и глава Делегации ЕС в Кишинёве Пиркка Тапиола.

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    М.Снегур: "Мне больно вспоминать о Приднестровье"

    01.02.2017 10:15 TVC21 Новости - Политика

    "Особую боль мне причиняют воспоминания о вооруженной фазе Приднестровского конфликта" - об этом заявил Первый Президент Молдовы Мирча Снегур в программе "Откровенно о главном" на TVC21.

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    Киртоакэ: Откручивайте номера и пусть люди ходят и ищут их по всему городу

    30.01.2017 10:37 TVC21 Новости - Общество

    Генеральный примар Кишинева намерен во чтобы то ни стало в 2017 году решить проблему незаконных парковок в центре Кишинева.

    Подробнее...
     

    Европейские послы посоветовали президенту Молдовы не критиковать ЕС

    28.01.2017 12:15 TVC21 Новости - Политика
    Фото: TVC21
     
    Послы стран Евросоюза рекомендовали президенту Молдовы Игорю Додону воздержаться от резких выпадов в адрес ЕС в ходе его предстоящего визита в Брюссель 6–7 февраля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в дипломатических кругах.
     

    Усатый является свидетелем, а не подозреваемым по делу Горбунцова

    26.01.2017 19:57 TVC21 Новости - Политика

    Фото: TVC21

    Представители защиты, адвокаты Ренато Усатого предоставили в суде ответ румынских правоохранительных структур, который подтверждает заявления лидера «Нашей Партии» о том, что он является свидетелем в уголовном деле заведенном в Румынии. Об этом заявила адвокат Ренато Усатого Анжела Истрате.

     

       

       

       

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