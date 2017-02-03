Телевизионный канал Молдовы - TVC21

  • Последние новости

    Канду: флаг Молдовы останется неизменным
    Фото:TVC21 Парламент Республики Молдова примет решение о том, станет ли «День молдавской государственности» официальным ...
    118
    Ион Чебан: Если устал, уходи сам. Если нет - мы тебя выгоним
    Партия социалистов готовит иск в Европейский суд по правам человека, в котором опротестуют решение молдавских судебных ...
    355
    Филип: Мы идём по европейскому пути, так как хотим предоставить гражданам лучшую жизнь
    Процесс внедрения Соглашения об ассоциации Республики Молдова с Европейским союзом и повестку дня приоритетных реформ ...
    113
    Государство будет выделять партиям ежемесячно 3,33 млн леев
    Государство будет выделять ежемесячно 3,33 млн леев ($166 тыс.) партиям - по 1,11 леев за каждый набранный голос во время парламентских ...
    38
    М.Снегур:
    "Особую боль мне причиняют воспоминания о вооруженной фазе Приднестровского конфликта" - об этом заявил Первый ...
    162
    Снегур: Гагаузская автономия состоялась и там есть серьезные подвижки вперед
    Гагаузская автономия состоялась, и там есть серьезные подвижки вперед. Об этом заявил первый президент Молдовы Мирча ...
    105
    Украина готовит предложения по приднестровскому урегулированию
    Украина приемлет практику малых шагов в вопросах урегулирования отношений Молдовы и Приднестровья, но готова внести ...
    44
    Киртоакэ: Откручивайте номера и пусть люди ходят и ищут их по всему городу
    Генеральный примар Кишинева намерен во чтобы то ни стало в 2017 году решить проблему незаконных парковок в центре Кишинева. ...
    419
    Трамп обвинил сенаторов Грэма и Маккейна в попытке развязать третью мировую
    Президент США Дональд Трамп предложил сенаторам Джону Маккейну и Линдси Грэму заняться борьбой с террористической ...
    60
    Рогозин: В приднестровском урегулировании важна «тактика малых дел»
    В Приднестровье нужно прежде всего снимать «элементы блокады» прав граждан, заявил вице-премьер РФ и представитель ...
    78

    • Канду: флаг Молдовы останется неизменным

    03.02.2017 10:09 TVC21 Новости - Политика

    Фото:TVC21

    Парламент Республики Молдова примет решение о том, станет ли «День молдавской государственности» официальным праздником.

    Подробнее...
     

    Ион Чебан: Если устал, уходи сам. Если нет - мы тебя выгоним

    02.02.2017 14:40 TVC21 Новости - Политика

    Партия социалистов готовит иск в Европейский суд по правам человека, в котором опротестуют решение молдавских судебных инстанций, которые отказали в проведении референдума по отставке кишиневского мэра Дорина Киртоакэ.

    Подробнее...
     

    Филип: Мы идём по европейскому пути, так как хотим предоставить гражданам лучшую жизнь

    01.02.2017 17:57 TVC21 Новости - Политика

    Процесс внедрения Соглашения об ассоциации Республики Молдова с Европейским союзом и повестку дня приоритетных реформ обсудили в ходе встречи премьер-министр Павел Филип и глава Делегации ЕС в Кишинёве Пиркка Тапиола.

    Подробнее...
     

    М.Снегур: "Мне больно вспоминать о Приднестровье"

    01.02.2017 10:15 TVC21 Новости - Политика

    "Особую боль мне причиняют воспоминания о вооруженной фазе Приднестровского конфликта" - об этом заявил Первый Президент Молдовы Мирча Снегур в программе "Откровенно о главном" на TVC21.

    Подробнее...
     

    Киртоакэ: Откручивайте номера и пусть люди ходят и ищут их по всему городу

    30.01.2017 10:37 TVC21 Новости - Общество

    Генеральный примар Кишинева намерен во чтобы то ни стало в 2017 году решить проблему незаконных парковок в центре Кишинева.

    Подробнее...
     

       

       

       

      cliven

      mednews

      damicom

      silca