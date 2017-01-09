Телевизионный канал Молдовы - TVC21

  • Последние новости

    Лупу может стать новым послом Молдовы в США
    Фото: TVC21 После отставки Мариана Лупу с должности председателя Демократической партии рассматривается возможность ...
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    Шалару покинул Либеральную партию
    Бывший министр обороны Анатол Шалару объявил о том, что вышел из рядов ЛП. Об этом он написал на своей странице в социальной ...
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    За минувшие сутки из сугробов вытащены более тысячи авто
    Дорожные службы работают в усиленном режиме. По районам ездят и спецбригады Службы чрезвычайных ситуаций, которые помогают ...
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    За последние сутки в стране было зарегистрировано 127 аварий
    127 аварий зарегистрировали дорожные инспекторы за последние сутки. Пострадали в ДТП 19 человек, в том числе двое детей. ...
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    Молдова надеется на продолжение поддержки от Румынии
    Фото: TVC21 Премьер-министр Молдовы Павел Филип направил поздравительное послание своему румынскому коллеге Сорину ...
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    Три национальные трассы частично остаются заблокированными: на их расчистку направлены 225 снегоуборочных машин
    На протяжении ночи на трассах юга и севера Молдовы работали 225 снегоуборочных машин и 373 рабочих. Вместе с тем, по данным ...
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    Дьяков недоволен заявлениями президента Молдовы по итогам встречи с главой Приднестровья
    Почетный председатель Демократической партии Думитру Дьяков недоволен заявлениями президента Молдовы Игоря Додона ...
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    Указ о лишении гражданства Бэсеску обжалован в Конституционном суде
    Фото: TVC21 Депутат Григорий Кобзак подал заявление в Конституционный суд с просьбой оценить конституционность указа ...
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    Воронин: Все эти годы Бэсеску провоцировал молдавский политический класс
    Фото: TVC21 Председатель ПКРМ Владимир Воронин считает оправданным решение о лишении Траяна Бэсеску гражданства ...
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    Додон: Это первая встреча за последние 8 лет. Накопилось много вопросов, которые ждут своего решения
    Президент Молдовы Игорь Додон обсудил с главой непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадимом ...
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    • Лупу может стать новым послом Молдовы в США

    09.01.2017 15:19 TVC21 Новости - Политика

    Фото: TVC21

    После отставки Мариана Лупу с должности председателя Демократической партии рассматривается возможность его назначения на должность посла Республики Молдова в Соединенных Штатах Америки.

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    Молдова надеется на продолжение поддержки от Румынии

    07.01.2017 23:09 TVC21 Новости - Политика

    Фото: TVC21

    Премьер-министр Молдовы Павел Филип направил поздравительное послание своему румынскому коллеге Сорину Гриндяну по случаю вступления в должность премьер-министра Румынии, выразив надежду на продолжение поддержки нашей страны.

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    Дьяков недоволен заявлениями президента Молдовы по итогам встречи с главой Приднестровья

    06.01.2017 13:06 TVC21 Новости - Политика

    Почетный председатель Демократической партии Думитру Дьяков недоволен заявлениями президента Молдовы Игоря Додона по итогам встречи с главой Приднестровья Вадимом Красносельским, которая состоялась 4 января.

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    Воронин: Все эти годы Бэсеску провоцировал молдавский политический класс

    05.01.2017 14:01 TVC21 Новости - Политика

    Фото: TVC21

    Председатель ПКРМ Владимир Воронин считает оправданным решение о лишении Траяна Бэсеску гражданства Молдовы.

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    Лянкэ выразил надежду, что Додон не повторит ошибок Воронина

    04.01.2017 13:32 TVC21 Новости - Политика

    Говоря о сегодняшней встрече президента Игоря Додона с тираспольским лидером Вадимом Красносельским, экс-премьер Юрий Лянкэ выразил надежду, что нынешний президент не повторит ошибок Владимира Воронина.

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