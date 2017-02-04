Фото: TVC21
Премьер-министр Павел Филип уверен в том, что правительство, парламент и президент сумеют наладить сотрудничество, чтобы избежать противостояния.Подробнее...
|
Филип: досрочных выборов парламента не будет
Фото: TVC21
Премьер-министр Павел Филип уверен в том, что правительство, парламент и президент сумеют наладить сотрудничество, чтобы избежать противостояния.Подробнее...
Канду: флаг Молдовы останется неизменным
Фото:TVC21
Парламент Республики Молдова примет решение о том, станет ли «День молдавской государственности» официальным праздником.Подробнее...
Ион Чебан: Если устал, уходи сам. Если нет - мы тебя выгоним
Партия социалистов готовит иск в Европейский суд по правам человека, в котором опротестуют решение молдавских судебных инстанций, которые отказали в проведении референдума по отставке кишиневского мэра Дорина Киртоакэ.Подробнее...
Филип: Мы идём по европейскому пути, так как хотим предоставить гражданам лучшую жизнь
Процесс внедрения Соглашения об ассоциации Республики Молдова с Европейским союзом и повестку дня приоритетных реформ обсудили в ходе встречи премьер-министр Павел Филип и глава Делегации ЕС в Кишинёве Пиркка Тапиола.Подробнее...
М.Снегур: "Мне больно вспоминать о Приднестровье"
"Особую боль мне причиняют воспоминания о вооруженной фазе Приднестровского конфликта" - об этом заявил Первый Президент Молдовы Мирча Снегур в программе "Откровенно о главном" на TVC21.Подробнее...