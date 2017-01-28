Телевизионный канал Молдовы - TVC21

  • Последние новости

    В Бухаресте на протест вышли около 30 тысяч человек
    В Бухаресте на протест против инициативы властей об амнистии политиков-коррупционеров вышли около 30 тысяч человек. ...
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    Европейские послы посоветовали президенту Молдовы не критиковать ЕС
    Фото: TVC21   Послы стран Евросоюза рекомендовали президенту Молдовы Игорю Додону воздержаться от резких выпадов ...
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    Чубашенко: За за 25 лет Прокуратура РМ деградировала и превратилась в ОПГ, которой руководит Плахотнюк
    Дмитрий Чубашенко во время пикета перед зданием, где шла торжественная церемония в честь профессионального праздника ...
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    Додон: Я не являюсь частью этой власти. Нам будет сложно находить общий язык
    Фото: TVC21 Президент Игорь Додон заявляет о том, что он не намерен сотрудничать с Правительством Филипа и парламентским ...
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    Усатый является свидетелем, а не подозреваемым по делу Горбунцова
    Фото: TVC21 Представители защиты, адвокаты Ренато Усатого предоставили в суде ответ румынских правоохранительных структур, ...
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    Гимпу: Процедуру отставки президента мы обсудим на заседании коалиции
    Фото: TVC21 Проект отставки президента Республики Молдова Игоря Додона будет обсуждаться  правящей коалицией. ...
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    Филип: Не позволим втянуть себя в игру политических заявлений
    Павел Филип призвал членов кабинета министров не позволить втянуть себя в игру политических заявлений, которые делает ...
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    Влад Плахотнюк уверен, что досрочных парламентских выборов не будет
    Фото: TVC21 Досрочных парламентских выборов в Молдове не будет. В этом уверен председатель Демократической партии Влад ...
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    Игорь Додон хочет провести референдум и добиться досрочных парламентских выборов
    Фото: TVC21 Президент Республики Молдова Игорь Додон, хочет провести референдум и добиться досрочных парламентских выборов. ...
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    Президент Румынии заявил о намерении провести референдум
    Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что планирует провести референдум по вопросу по внесению ряда поправок в Уголовной ...
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    • Европейские послы посоветовали президенту Молдовы не критиковать ЕС

    28.01.2017 12:15 TVC21 Новости - Политика
    Фото: TVC21
     
    Послы стран Евросоюза рекомендовали президенту Молдовы Игорю Додону воздержаться от резких выпадов в адрес ЕС в ходе его предстоящего визита в Брюссель 6–7 февраля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в дипломатических кругах.
     

    Усатый является свидетелем, а не подозреваемым по делу Горбунцова

    26.01.2017 19:57 TVC21 Новости - Политика

    Фото: TVC21

    Представители защиты, адвокаты Ренато Усатого предоставили в суде ответ румынских правоохранительных структур, который подтверждает заявления лидера «Нашей Партии» о том, что он является свидетелем в уголовном деле заведенном в Румынии. Об этом заявила адвокат Ренато Усатого Анжела Истрате.

     

    Гимпу: Процедуру отставки президента мы обсудим на заседании коалиции

    26.01.2017 18:37 TVC21 Новости - Политика

    Фото: TVC21

    Проект отставки президента Республики Молдова Игоря Додона будет обсуждаться  правящей коалицией.

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    Филип: Не позволим втянуть себя в игру политических заявлений

    25.01.2017 19:53 TVC21 Новости - Политика

    Павел Филип призвал членов кабинета министров не позволить втянуть себя в игру политических заявлений, которые делает президент Республики Молдова Игорь Додон. Так как они не могут иметь каких-либо юридических последствий, заявил премьер.

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    Игорь Додон хочет провести референдум и добиться досрочных парламентских выборов

    24.01.2017 22:33 TVC21 Новости - Политика

    Фото: TVC21

    Президент Республики Молдова Игорь Додон, хочет провести референдум и добиться досрочных парламентских выборов.

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