В Бухаресте на протест вышли около 30 тысяч человек TVC21 Политика В Бухаресте на протест против инициативы властей об амнистии политиков-коррупционеров вышли около 30 тысяч человек. ... 24

Европейские послы посоветовали президенту Молдовы не критиковать ЕС TVC21 Политика Фото: TVC21 Послы стран Евросоюза рекомендовали президенту Молдовы Игорю Додону воздержаться от резких выпадов ... 125

Додон: Я не являюсь частью этой власти. Нам будет сложно находить общий язык TVC21 Политика Фото: TVC21 Президент Игорь Додон заявляет о том, что он не намерен сотрудничать с Правительством Филипа и парламентским ... 63

Усатый является свидетелем, а не подозреваемым по делу Горбунцова TVC21 Политика Фото: TVC21 Представители защиты, адвокаты Ренато Усатого предоставили в суде ответ румынских правоохранительных структур, ... 313

Гимпу: Процедуру отставки президента мы обсудим на заседании коалиции TVC21 Политика Фото: TVC21 Проект отставки президента Республики Молдова Игоря Додона будет обсуждаться правящей коалицией. ... 245

Филип: Не позволим втянуть себя в игру политических заявлений TVC21 Политика Павел Филип призвал членов кабинета министров не позволить втянуть себя в игру политических заявлений, которые делает ... 175

Влад Плахотнюк уверен, что досрочных парламентских выборов не будет TVC21 Политика Фото: TVC21 Досрочных парламентских выборов в Молдове не будет. В этом уверен председатель Демократической партии Влад ... 92

Игорь Додон хочет провести референдум и добиться досрочных парламентских выборов TVC21 Политика Фото: TVC21 Президент Республики Молдова Игорь Додон, хочет провести референдум и добиться досрочных парламентских выборов. ... 320