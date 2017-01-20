Телевизионный канал Молдовы - TVC21

  • Последние новости

    Посол США Джеймс Петтит покидает Молдову
    Все послы США должны оставить свои посты и возвратиться домой в день инаугурации избранного американского президента ...
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    Дональд Трамп вступил в должность президента США
    Миллиардер, республиканец Дональд Трамп официально стал новым, 45-м президентом США. ...
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    Плахотнюк не хочет быть премьером до 2018 года
    Фото: TVC21 Премьер-министр Павел Филип сказал, что новый председатель Демократической партии (ДПМ) Влад Плахотнюк не ...
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    В последние годы экспорт переориентировался на европейский рынок
    В последние годы, с момента подписания Соглашения об ассоциации и Соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоны свободной ...
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    Уровень сотрудничества Гагаузии с региональными властями в России достиг небывалого расцвета
    Фото: TVC21 Связи между автономией на юге Молдовы и партёрами из России установились во многих сферах, начиная от экономики ...
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    Филип: ЕС дал деньги, но рядовые граждане не почувствовали эту поддержку
    Глава кабмина Павел Филип напомнил, что с момента подписания Соглашения ЕС предоставил Молдове более €700 млн. ...
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    Андриан Канду подтвердил открытость в предоставлении приднестровскому региону специального статуса
    Фото: TVC21 Любые действия, предпринимаемые для урегулирования приднестровского конфликта, должны учитывать положения ...
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    Игорь Додон: миротворцы в Приднестровье - гарант стабильности
    Фото: TVC21 Российские миротворцы в Приднестровье остаются гарантом стабильности, заявил во вторник президент ...
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    Кишинев и Москва договорились решить проблему 50 тыс. граждан Молдовы, которым запрещен въезд в РФ
    В ближайшие недели Кишинев и Москва могут решить проблему примерно 50 тыс. граждан Молдовы, которым из-за нарушения ранее ...
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    ДПМ намерена продолжить курс сближения страны с ЕС
    Фото:TVC21 Президент Молдовы Игорь Додон не исключил, что после парламентских выборов осенью 2018 года Соглашение об ассоциации ...
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    • Плахотнюк не хочет быть премьером до 2018 года

    20.01.2017 20:01 TVC21 Новости - Политика

    Фото: TVC21

    Премьер-министр Павел Филип сказал, что новый председатель Демократической партии (ДПМ) Влад Плахотнюк не претендует на пост главы кабмина до выборов в 2018 году.

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    Уровень сотрудничества Гагаузии с региональными властями в России достиг небывалого расцвета

    20.01.2017 10:11 TVC21 Новости - Политика

    Фото: TVC21

    Связи между автономией на юге Молдовы и партёрами из России установились во многих сферах, начиная от экономики и заканчивая экономикой. Динамика сотрудничества растёт, о чём можно судить по итогам только что завершившегося визита в Москву. Об этом в интервью агентству «Sputnik» заявила башкан Гагаузии Ирина Влах.

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    Филип: ЕС дал деньги, но рядовые граждане не почувствовали эту поддержку

    19.01.2017 10:30 TVC21 Новости - Политика

    Глава кабмина Павел Филип напомнил, что с момента подписания Соглашения ЕС предоставил Молдове более €700 млн.

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    ДПМ намерена продолжить курс сближения страны с ЕС

    18.01.2017 11:04 TVC21 Новости - Политика

    Фото:TVC21

    Президент Молдовы Игорь Додон не исключил, что после парламентских выборов осенью 2018 года Соглашение об ассоциации с ЕС может быть аннулировано.

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    Кишинев и Москва договорились решить проблему 50 тыс. граждан Молдовы, которым запрещен въезд в РФ

    18.01.2017 11:13 TVC21 Новости - Политика

    В ближайшие недели Кишинев и Москва могут решить проблему примерно 50 тыс. граждан Молдовы, которым из-за нарушения ранее правил пребывания на территории России, запрещен въезд в эту страну. Как заявил президент РМ Игорь Додон на пресс-конференции в Москве по итогам его встречи с Владимиром Путиным, на решение этого вопроса уйдет не больше нескольких недель.

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