Телевизионный канал Молдовы - TVC21

  • Последние новости

    Поздравляем с Новым Годом!
    21  телевизионный  канал  поздравляет  всех с Новым  Годом! От всей души желаем, чтобы 2017 год был успешнее ...
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    Гимпу: Я им как кость в горле
    Фото: TVC21 На своей страничке в Facebook, Михай Гимпу написал, что его шантажируют и обещают создать новую политическую платформу, ...
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    Павел Филип: В 2016 году Молдова вернула доверие внешних партнеров
    Фото: TVC21 В 2016 году Молдова вернула доверие внешних партнеров после политического кризиса, затронувшего экономику ...
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    Шалару намерен основать политическую партию
    Экс-министр обороны от Либеральной партии Анатол Шалару обнародовал своё намерение основать правую политическую партию ...
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    Канду: закон о преобразовании срочных кредитов в госдолг невозможно отменить
    Фото: TVC21 Председатель парламента Андриан Канду посоветовал советникам нового президента Игоря Додона улучшить знания ...
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    Игорь Додон заявляет о том, что он находится в оппозиции к властям
    Игорь Додон заявил, что он не будет сотрудничать с Правительством Филипа и с парламентским большинством и воспользуется ...
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    Павел Филип: Трудно работать, когда со стороны общества нет доверия
    Фото: TVC21 Премьер-министр Павел Филип заявил, что все эти годы политические деятели страны пытались расколоть общество, ...
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    Петр Лучинский о референдуме 2014 года: Гагаузия не может стать источником нестабильности
    Фото: TVC21 Гагаузия не может стать в Молдове источником нестабильности. Такого мнения придерживается второй президент ...
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    Игорь Додон выразил соболезнования России в связи с авиакатастрофой
    Президент Республики Молдова выразил свои глубочайшие соболезнования российскому народу в связи со страшной авиакатастрофой, ...
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    Самолёт Минобороны России Ту-154 потерпел крушение в Чёрном море
    Самолёт Минобороны Ту-154, направлявшийся из Сочи на сирийскую авиабазу Хмеймим, потерпел крушение в Чёрном море. ...
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    • Поздравляем с Новым Годом!

    31.12.2016 16:08 TVC21 Новости - Общество

    21  телевизионный  канал  поздравляет  всех с Новым  Годом!
    От всей души желаем, чтобы 2017 год был успешнее предыдущего и принес Вам больше возможностей для самореализации и воплощения планов. 
    Здоровья вашим родным и близким, удачи и счастья!
    С Новым  2017 годом!
     

    Гимпу: Я им как кость в горле

    30.12.2016 17:43 TVC21 Новости - Политика

    Фото: TVC21

    На своей страничке в Facebook, Михай Гимпу написал, что его шантажируют и обещают создать новую политическую платформу, в том случае, если он не созовёт Конгресс партии в течение последующих двух недель. «Все, и слева и справа ополчились против Либеральной Партии», - пишет политик.

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    Канду: закон о преобразовании срочных кредитов в госдолг невозможно отменить

    29.12.2016 15:32 TVC21 Новости - Политика

    Фото: TVC21

    Председатель парламента Андриан Канду посоветовал советникам нового президента Игоря Додона улучшить знания в области составления законопроектов.

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    Павел Филип: Трудно работать, когда со стороны общества нет доверия

    27.12.2016 18:56 TVC21 Новости - Политика

    Фото: TVC21

    Премьер-министр Павел Филип заявил, что все эти годы политические деятели страны пытались расколоть общество, и этот раскол привел к ослаблению Республики Молдова.

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    Петр Лучинский о референдуме 2014 года: Гагаузия не может стать источником нестабильности

    26.12.2016 17:57 TVC21 Новости - Политика

    Фото: TVC21

    Гагаузия не может стать в Молдове источником нестабильности. Такого мнения придерживается второй президент страны Петр Лучинский.

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