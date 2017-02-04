Филип: досрочных выборов парламента не будет TVC21 Политика Фото: TVC21 Премьер-министр Павел Филип уверен в том, что правительство, парламент и президент сумеют наладить сотрудничество, ... 380

Канду: флаг Молдовы останется неизменным TVC21 Политика Фото:TVC21 Парламент Республики Молдова примет решение о том, станет ли «День молдавской государственности» официальным ... 154

Ион Чебан: Если устал, уходи сам. Если нет - мы тебя выгоним TVC21 Политика Партия социалистов готовит иск в Европейский суд по правам человека, в котором опротестуют решение молдавских судебных ... 383

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М.Снегур: "Мне больно вспоминать о Приднестровье" TVC21 Политика "Особую боль мне причиняют воспоминания о вооруженной фазе Приднестровского конфликта" - об этом заявил Первый ... 192

Снегур: Гагаузская автономия состоялась и там есть серьезные подвижки вперед TVC21 Политика Гагаузская автономия состоялась, и там есть серьезные подвижки вперед. Об этом заявил первый президент Молдовы Мирча ... 114

Украина готовит предложения по приднестровскому урегулированию TVC21 Политика Украина приемлет практику малых шагов в вопросах урегулирования отношений Молдовы и Приднестровья, но готова внести ... 56

Киртоакэ: Откручивайте номера и пусть люди ходят и ищут их по всему городу TVC21 Общество Генеральный примар Кишинева намерен во чтобы то ни стало в 2017 году решить проблему незаконных парковок в центре Кишинева. ... 470