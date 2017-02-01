Процесс внедрения Соглашения об ассоциации Республики Молдова с Европейским союзом и повестку дня приоритетных реформ обсудили в ходе встречи премьер-министр Павел Филип и глава Делегации ЕС в Кишинёве Пиркка Тапиола.Подробнее...
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Филип: Мы идём по европейскому пути, так как хотим предоставить гражданам лучшую жизнь
Процесс внедрения Соглашения об ассоциации Республики Молдова с Европейским союзом и повестку дня приоритетных реформ обсудили в ходе встречи премьер-министр Павел Филип и глава Делегации ЕС в Кишинёве Пиркка Тапиола.Подробнее...
М.Снегур: "Мне больно вспоминать о Приднестровье"
"Особую боль мне причиняют воспоминания о вооруженной фазе Приднестровского конфликта" - об этом заявил Первый Президент Молдовы Мирча Снегур в программе "Откровенно о главном" на TVC21.Подробнее...
Киртоакэ: Откручивайте номера и пусть люди ходят и ищут их по всему городу
Генеральный примар Кишинева намерен во чтобы то ни стало в 2017 году решить проблему незаконных парковок в центре Кишинева.Подробнее...
Европейские послы посоветовали президенту Молдовы не критиковать ЕС
Фото: TVC21
Послы стран Евросоюза рекомендовали президенту Молдовы Игорю Додону воздержаться от резких выпадов в адрес ЕС в ходе его предстоящего визита в Брюссель 6–7 февраля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в дипломатических кругах.
Усатый является свидетелем, а не подозреваемым по делу Горбунцова
Фото: TVC21
Представители защиты, адвокаты Ренато Усатого предоставили в суде ответ румынских правоохранительных структур, который подтверждает заявления лидера «Нашей Партии» о том, что он является свидетелем в уголовном деле заведенном в Румынии. Об этом заявила адвокат Ренато Усатого Анжела Истрате.