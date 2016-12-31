Поздравляем с Новым Годом! TVC21 Общество 21 телевизионный канал поздравляет всех с Новым Годом! От всей души желаем, чтобы 2017 год был успешнее ... 130

Гимпу: Я им как кость в горле TVC21 Политика Фото: TVC21 На своей страничке в Facebook, Михай Гимпу написал, что его шантажируют и обещают создать новую политическую платформу, ... 432

Павел Филип: В 2016 году Молдова вернула доверие внешних партнеров TVC21 Политика Фото: TVC21 В 2016 году Молдова вернула доверие внешних партнеров после политического кризиса, затронувшего экономику ... 55

Шалару намерен основать политическую партию TVC21 Политика Экс-министр обороны от Либеральной партии Анатол Шалару обнародовал своё намерение основать правую политическую партию ... 68

Канду: закон о преобразовании срочных кредитов в госдолг невозможно отменить TVC21 Политика Фото: TVC21 Председатель парламента Андриан Канду посоветовал советникам нового президента Игоря Додона улучшить знания ... 210

Игорь Додон заявляет о том, что он находится в оппозиции к властям TVC21 Политика Игорь Додон заявил, что он не будет сотрудничать с Правительством Филипа и с парламентским большинством и воспользуется ... 154

Павел Филип: Трудно работать, когда со стороны общества нет доверия TVC21 Политика Фото: TVC21 Премьер-министр Павел Филип заявил, что все эти годы политические деятели страны пытались расколоть общество, ... 415

Петр Лучинский о референдуме 2014 года: Гагаузия не может стать источником нестабильности TVC21 Политика Фото: TVC21 Гагаузия не может стать в Молдове источником нестабильности. Такого мнения придерживается второй президент ... 264

Игорь Додон выразил соболезнования России в связи с авиакатастрофой TVC21 Политика Президент Республики Молдова выразил свои глубочайшие соболезнования российскому народу в связи со страшной авиакатастрофой, ... 226