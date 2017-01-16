Либеральная партия намерена инициировать референдум по отставке президента РМ TVC21 Политика Фото: TVC21 Депутаты Либеральной партии намерены инициировать процедуру отставки президента Игоря Додона. По их мнению, ... 68

Евросоюз поддерживают реформирование прокуратуры TVC21 Политика Фото: TVC21 Евросоюз поддерживают реформирование прокуратуры. Об этом в ходе рабочей встречи с генеральным прокурором ... 101

Игорь Додон встретится в Москве с руководством Сбербанка и «Газпрома» TVC21 Политика Фото: TVC21 Президент Молдовы Игорь Додон в ходе визита в Москву, намеченного на 16-18 января, планирует встретиться там ... 119

Павел Филип: 2017 год должен стать годом развития и экономического роста TVC21 Политика Фото: TVC21 Премьер-министр Павел Филип считает, что 2017 год должен стать годом развития и экономического роста. Об этом ... 117

Партия «Правые» готовится к парламентским выборам TVC21 Политика В этом году партия «Правые» будет готовиться к парламентским выборам, которые состоятся в 2018 году. Заявление было ... 69

ПКРМ раскритиковала власти за неспособность справиться с последствиями снегопадов в Молдове TVC21 Политика Фото: TVC21 Партия коммунистов раскритиковала власти за "неспособность справиться с последствиями не самых сильных ... 208

Гимпу о Бэсеску: было бы хорошо, чтобы он занимался Румынией TVC21 Политика Фото: TVC21 Лидер Либеральной партии Михай Гимпу считает, что бывшему президенту Траяну Бэсеску не нужно гражданство ... 204

КС отклонил запрос относительно законности решения президента о лишении гражданства Бэсеску TVC21 Политика Фото: TVC21 Конституционный суд (КС) отклонил сегодня поданный депутатом ЛДПМ Григоре Кобзаком запрос относительно законности ... 102

Игорь Додон: некоторые послы стали юристами политиков в стране пребывания TVC21 Политика Президент Игорь Додон возмущен последними высказываниями посла Республики Молдова в Бухаресте Михая Грибинчи ... 209