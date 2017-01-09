Фото: TVC21
После отставки Мариана Лупу с должности председателя Демократической партии рассматривается возможность его назначения на должность посла Республики Молдова в Соединенных Штатах Америки.Подробнее...
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Лупу может стать новым послом Молдовы в США
Фото: TVC21
После отставки Мариана Лупу с должности председателя Демократической партии рассматривается возможность его назначения на должность посла Республики Молдова в Соединенных Штатах Америки.Подробнее...
Молдова надеется на продолжение поддержки от Румынии
Фото: TVC21
Премьер-министр Молдовы Павел Филип направил поздравительное послание своему румынскому коллеге Сорину Гриндяну по случаю вступления в должность премьер-министра Румынии, выразив надежду на продолжение поддержки нашей страны.Подробнее...
Дьяков недоволен заявлениями президента Молдовы по итогам встречи с главой Приднестровья
Почетный председатель Демократической партии Думитру Дьяков недоволен заявлениями президента Молдовы Игоря Додона по итогам встречи с главой Приднестровья Вадимом Красносельским, которая состоялась 4 января.Подробнее...
Воронин: Все эти годы Бэсеску провоцировал молдавский политический класс
Фото: TVC21
Председатель ПКРМ Владимир Воронин считает оправданным решение о лишении Траяна Бэсеску гражданства Молдовы.Подробнее...
Лянкэ выразил надежду, что Додон не повторит ошибок Воронина
Говоря о сегодняшней встрече президента Игоря Додона с тираспольским лидером Вадимом Красносельским, экс-премьер Юрий Лянкэ выразил надежду, что нынешний президент не повторит ошибок Владимира Воронина.Подробнее...