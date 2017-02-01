Филип: Мы идём по европейскому пути, так как хотим предоставить гражданам лучшую жизнь TVC21 Политика Процесс внедрения Соглашения об ассоциации Республики Молдова с Европейским союзом и повестку дня приоритетных реформ ... 63

Государство будет выделять партиям ежемесячно 3,33 млн леев TVC21 Политика Государство будет выделять ежемесячно 3,33 млн леев ($166 тыс.) партиям - по 1,11 леев за каждый набранный голос во время парламентских ... 24

М.Снегур: "Мне больно вспоминать о Приднестровье" TVC21 Политика "Особую боль мне причиняют воспоминания о вооруженной фазе Приднестровского конфликта" - об этом заявил Первый ... 109

Снегур: Гагаузская автономия состоялась и там есть серьезные подвижки вперед TVC21 Политика Гагаузская автономия состоялась, и там есть серьезные подвижки вперед. Об этом заявил первый президент Молдовы Мирча ... 84

Украина готовит предложения по приднестровскому урегулированию TVC21 Политика Украина приемлет практику малых шагов в вопросах урегулирования отношений Молдовы и Приднестровья, но готова внести ... 32

Киртоакэ: Откручивайте номера и пусть люди ходят и ищут их по всему городу TVC21 Общество Генеральный примар Кишинева намерен во чтобы то ни стало в 2017 году решить проблему незаконных парковок в центре Кишинева. ... 303

Трамп обвинил сенаторов Грэма и Маккейна в попытке развязать третью мировую TVC21 Политика Президент США Дональд Трамп предложил сенаторам Джону Маккейну и Линдси Грэму заняться борьбой с террористической ... 44

Рогозин: В приднестровском урегулировании важна «тактика малых дел» TVC21 Политика В Приднестровье нужно прежде всего снимать «элементы блокады» прав граждан, заявил вице-премьер РФ и представитель ... 61

В Бухаресте на протест вышли около 30 тысяч человек TVC21 Политика В Бухаресте на протест против инициативы властей об амнистии политиков-коррупционеров вышли около 30 тысяч человек. ... 50