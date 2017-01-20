Фото: TVC21
Премьер-министр Павел Филип сказал, что новый председатель Демократической партии (ДПМ) Влад Плахотнюк не претендует на пост главы кабмина до выборов в 2018 году.Подробнее...
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Плахотнюк не хочет быть премьером до 2018 года
Фото: TVC21
Премьер-министр Павел Филип сказал, что новый председатель Демократической партии (ДПМ) Влад Плахотнюк не претендует на пост главы кабмина до выборов в 2018 году.Подробнее...
Уровень сотрудничества Гагаузии с региональными властями в России достиг небывалого расцвета
Фото: TVC21
Связи между автономией на юге Молдовы и партёрами из России установились во многих сферах, начиная от экономики и заканчивая экономикой. Динамика сотрудничества растёт, о чём можно судить по итогам только что завершившегося визита в Москву. Об этом в интервью агентству «Sputnik» заявила башкан Гагаузии Ирина Влах.Подробнее...
Филип: ЕС дал деньги, но рядовые граждане не почувствовали эту поддержку
Глава кабмина Павел Филип напомнил, что с момента подписания Соглашения ЕС предоставил Молдове более €700 млн.Подробнее...
ДПМ намерена продолжить курс сближения страны с ЕС
Фото:TVC21
Президент Молдовы Игорь Додон не исключил, что после парламентских выборов осенью 2018 года Соглашение об ассоциации с ЕС может быть аннулировано.Подробнее...
Кишинев и Москва договорились решить проблему 50 тыс. граждан Молдовы, которым запрещен въезд в РФ
В ближайшие недели Кишинев и Москва могут решить проблему примерно 50 тыс. граждан Молдовы, которым из-за нарушения ранее правил пребывания на территории России, запрещен въезд в эту страну. Как заявил президент РМ Игорь Додон на пресс-конференции в Москве по итогам его встречи с Владимиром Путиным, на решение этого вопроса уйдет не больше нескольких недель.Подробнее...