Телевизионный канал Молдовы - TVC21

  • Последние новости

    Либеральная партия намерена инициировать референдум по отставке президента РМ
    Фото: TVC21 Депутаты Либеральной партии намерены инициировать процедуру отставки президента Игоря Додона. По их мнению, ...
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    Евросоюз поддерживают реформирование прокуратуры
    Фото: TVC21 Евросоюз поддерживают реформирование прокуратуры. Об этом в ходе рабочей встречи с генеральным прокурором ...
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    Игорь Додон встретится в Москве с руководством Сбербанка и «Газпрома»
    Фото: TVC21 Президент Молдовы Игорь Додон в ходе визита в Москву, намеченного на 16-18 января, планирует встретиться там ...
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    Павел Филип: 2017 год должен стать годом развития и экономического роста
    Фото: TVC21 Премьер-министр Павел Филип считает, что 2017 год должен стать годом развития и экономического роста. Об этом ...
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    Партия «Правые» готовится к парламентским выборам
    В этом году партия «Правые» будет готовиться к парламентским выборам, которые состоятся в 2018 году. Заявление было ...
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    ПКРМ раскритиковала власти за неспособность справиться с последствиями снегопадов в Молдове
    Фото: TVC21 Партия коммунистов раскритиковала власти за "неспособность справиться с последствиями не самых сильных ...
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    Гимпу о Бэсеску: было бы хорошо, чтобы он занимался Румынией
    Фото: TVC21 Лидер Либеральной партии Михай Гимпу считает, что бывшему президенту Траяну Бэсеску не нужно гражданство ...
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    КС отклонил запрос относительно законности решения президента о лишении гражданства Бэсеску
    Фото: TVC21 Конституционный суд (КС) отклонил сегодня поданный депутатом ЛДПМ Григоре Кобзаком запрос относительно законности ...
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    Игорь Додон: некоторые послы стали юристами политиков в стране пребывания
    Президент Игорь Додон возмущен последними высказываниями посла Республики Молдова в Бухаресте Михая Грибинчи ...
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    Либералы продвигают Мунтяну на пост министра обороны
    Либеральная партия попросила Конституционный суд истолковать положения ст. 98 Конституции, которая предполагает, что ...
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    • Либеральная партия намерена инициировать референдум по отставке президента РМ

    16.01.2017 15:16 TVC21 Новости - Политика

    Фото: TVC21

    Депутаты Либеральной партии намерены инициировать процедуру отставки президента Игоря Додона. По их мнению, он нарушил Конституцию Молдовы, поздравив нового лидера Приднестровья Вадима Красносельского с победой на выборах.

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    Евросоюз поддерживают реформирование прокуратуры

    14.01.2017 14:01 TVC21 Новости - Политика

    Фото: TVC21

    Евросоюз поддерживают реформирование прокуратуры. Об этом в ходе рабочей встречи с генеральным прокурором Эдуардом Харунженом заявил глава делегации ЕС в Молдове Пиркка Тапиола.

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    ПКРМ раскритиковала власти за неспособность справиться с последствиями снегопадов в Молдове

    11.01.2017 17:30 TVC21 Новости - Политика

    Фото: TVC21

    Партия коммунистов раскритиковала власти за "неспособность справиться с последствиями не самых сильных морозов и снегопадов в Молдове".

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    Гимпу о Бэсеску: было бы хорошо, чтобы он занимался Румынией

    11.01.2017 12:07 TVC21 Новости - Политика

    Фото: TVC21

    Лидер Либеральной партии Михай Гимпу считает, что бывшему президенту Траяну Бэсеску не нужно гражданство Республики Молдова.

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    Игорь Додон: некоторые послы стали юристами политиков в стране пребывания

    10.01.2017 13:45 TVC21 Новости - Политика

    Президент Игорь Додон возмущен последними высказываниями посла Республики Молдова в Бухаресте Михая Грибинчи по поводу лишения Траяна Бэсеску молдавского гражданства.

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