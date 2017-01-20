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Связи между автономией на юге Молдовы и партёрами из России установились во многих сферах, начиная от экономики и заканчивая экономикой. Динамика сотрудничества растёт, о чём можно судить по итогам только что завершившегося визита в Москву. Об этом в интервью агентству «Sputnik» заявила башкан Гагаузии Ирина Влах.