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Европейские послы посоветовали президенту Молдовы не критиковать ЕС
Фото: TVC21
Послы стран Евросоюза рекомендовали президенту Молдовы Игорю Додону воздержаться от резких выпадов в адрес ЕС в ходе его предстоящего визита в Брюссель 6–7 февраля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в дипломатических кругах.
Усатый является свидетелем, а не подозреваемым по делу Горбунцова
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Представители защиты, адвокаты Ренато Усатого предоставили в суде ответ румынских правоохранительных структур, который подтверждает заявления лидера «Нашей Партии» о том, что он является свидетелем в уголовном деле заведенном в Румынии. Об этом заявила адвокат Ренато Усатого Анжела Истрате.
Гимпу: Процедуру отставки президента мы обсудим на заседании коалиции
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Проект отставки президента Республики Молдова Игоря Додона будет обсуждаться правящей коалицией.Подробнее...
Филип: Не позволим втянуть себя в игру политических заявлений
Павел Филип призвал членов кабинета министров не позволить втянуть себя в игру политических заявлений, которые делает президент Республики Молдова Игорь Додон. Так как они не могут иметь каких-либо юридических последствий, заявил премьер.Подробнее...
Игорь Додон хочет провести референдум и добиться досрочных парламентских выборов
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Президент Республики Молдова Игорь Додон, хочет провести референдум и добиться досрочных парламентских выборов.Подробнее...