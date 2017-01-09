Лупу может стать новым послом Молдовы в США TVC21 Политика Фото: TVC21 После отставки Мариана Лупу с должности председателя Демократической партии рассматривается возможность ... 86

Шалару покинул Либеральную партию TVC21 Политика Бывший министр обороны Анатол Шалару объявил о том, что вышел из рядов ЛП. Об этом он написал на своей странице в социальной ... 24

За минувшие сутки из сугробов вытащены более тысячи авто TVC21 Происшествия Дорожные службы работают в усиленном режиме. По районам ездят и спецбригады Службы чрезвычайных ситуаций, которые помогают ... 36

За последние сутки в стране было зарегистрировано 127 аварий TVC21 Происшествия 127 аварий зарегистрировали дорожные инспекторы за последние сутки. Пострадали в ДТП 19 человек, в том числе двое детей. ... 56

Молдова надеется на продолжение поддержки от Румынии TVC21 Политика Фото: TVC21 Премьер-министр Молдовы Павел Филип направил поздравительное послание своему румынскому коллеге Сорину ... 250

Три национальные трассы частично остаются заблокированными: на их расчистку направлены 225 снегоуборочных машин TVC21 Происшествия На протяжении ночи на трассах юга и севера Молдовы работали 225 снегоуборочных машин и 373 рабочих. Вместе с тем, по данным ... 48

Дьяков недоволен заявлениями президента Молдовы по итогам встречи с главой Приднестровья TVC21 Политика Почетный председатель Демократической партии Думитру Дьяков недоволен заявлениями президента Молдовы Игоря Додона ... 197

Указ о лишении гражданства Бэсеску обжалован в Конституционном суде TVC21 Политика Фото: TVC21 Депутат Григорий Кобзак подал заявление в Конституционный суд с просьбой оценить конституционность указа ... 87